Risultati Serie C/ Classifica aggiornata, diretta gol live score girone A (32^ giornata, oggi)

Risultati Serie C: classifica aggiornata, diretta gol live score del girone A. Si torna subito in campo dopo il turno infrasettimanale, il Livorno si è ripreso la vetta sul Siena

24 marzo 2018 Redazione

Risultati Serie C, 32^ giornata girone A (Foto LaPresse)

Nemmeno il tempo di archiviare il turno infrasettimanale - giocato tra martedì e giovedì - che il campionato di Serie C 2017-2018 riparte: sabato 24 marzo il girone A torna in campo per la sua 32^ giornata, questo gruppo era stato impegnato per primo nel corso della settimana e dunque giustamente inaugura il nuovo turno. Ormai siamo davvero vicini alla conclusione della stagione regolare, ma i verdetti sono ben lungi dall’essere definitivi: praticamente tutte le squadre sono ancora in lotta per i loro rispettivi obiettivi. Quali sono le partite che ci attendono oggi? Andiamole a vedere nel dettaglio: si parte alle ore 14:30 con Cuneo-Pontedera e Olbia-Alessandria, alle ore 16:30 avremo invece Arezzo-Gavorrano e Prato-Lucchese mentre la conclusione del sabato avverrà in serata, alle ore 20:30 con Monza-Pro Piacenza, Piacenza-Giana Erminio, Pisa-Carrarese, Siena-Pistoiese e Viterbese-Livorno.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE C GIRONE A

TANTI BIG MATCH

Il quadro della 32^ giornata presenta davvero tante sfide di alta classifica, che potrebbero cambiare ancor più la gerarchia e la classifica. Il Livorno si è appena ripreso la vetta e ha due punti di vantaggio sul Siena - con anche una partita in meno - ma già oggi rischia di ritrovarsi nuovamente alle spalle della Robur perchè affronta la trasferta sul campo di una Viterbese che è la quarta forza del campionato e spera ancora di prendersi la terza se non addirittura la seconda piazza. A sua volta però i laziali devono guardarsi le spalle: non solo dal Pisa che è tornato a vincere (lo ha fatto a Pistoia) ma anche e soprattutto da un’Alessandria che sta marciando a ondate e minaccia di arrivare anche a prendersi il terzo posto, perchè rispetto alle squadre che la precedono ha giocato partite in più e può ancora recuperare. I grigi affrontano un’insidiosa sfida a Olbia, i sardi infatti vanno a caccia di riscatto dopo la netta sconfitta di Gorgonzola; a questo proposito la Giana deve difendersi a Piacenza, con i lupi che sono tornati in zona playoff. Dicevamo poi del Pisa: i nerazzurri hanno un derby contro la Carrarese, schiantata al Moccagatta ma sempre sesta in classifica e con speranze di arrivare ancora più su.

SPERANZE IN CODA

Battendo il Monza, il Gavorrano è tornato a sperare nella salvezza diretta: non sarà facile, i punti da recuperare sono ben sei e la Lucchese oggi è al Lungobisenzio per sfidare un Prato ormai scoraggiato e sicuro di giocare i playout. Vero però che il Gavorrano potrebbe prendersi il risultato ad Arezzo, sfruttando magari la situazione societaria ancora in divenire per gli amaranto; i quali sono una delle squadre a caccia della salvezza, insieme al Cuneo che martedì si è preso un pareggio importantissimo ad Olbia (contro l’Arzachena), rimontando all’ultimo secondo e con l’uomo in meno. Il margine della Lucchese per il momento è ancora buono - così come quello del Pontedera - ma giustamente i rossoneri non vogliono tirare troppo la corda; nella corsa devono essere inserite anche Arzachena e Pro Piacenza, i sardi oggi riposano mentre gli emiliani sono di stanza al Brianteo, contro un Monza a caccia di riscatto. La squadra allenata da Fulvio Pea ha comunque una partita in meno: questo potrebbe fare la differenza.

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICA GIRONE A

ore 14:30 Cuneo-Pontedera

ore 14:30 Olbia-Alessandria

ore 16:30 Arezzo-Gavorrano

ore 16:30 Prato-Lucchese

ore 20:30 Monza-Pro Piacenza

ore 20:30 Piacenza-Giana Erminio

ore 20:30 Pisa-Carrarese

ore 20:30 Siena-Pistoiese

ore 20:30 Viterbese-Livorno

CLASSIFICA SERIE C GIRONE A

Livorno 57

Siena 55

Pisa 52

Viterbese 50

Alessandria, Carrarese 43

Giana Erminio 40

Monza, Olbia, Piacenza 39

Pistoiese 36

Pro Piacenza, Arzachena 35

Pontedera 33

Lucchese 32

Arezzo (-3), Cuneo 28

Gavorrano 26

Prato 20

© Riproduzione Riservata.