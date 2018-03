Settimana Coppi e Bartali 2018/ 3^ tappa streaming video e diretta tv: percorso, orario (oggi 24 marzo)

24 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Diretta 3^ tappa Settimana Coppi Bartali 2018 (LaPresse)

La Settimana Coppi Bartali 2018 oggi sabato 24 marzo 2018 ci propone la terza e penultima tappa di questo ormai tradizionale appuntamento con il grande ciclismo in Emilia Romagna. Ci attenderà una frazione con partenza e arrivo a Crevalcore, in provincia di Bologna: saranno 171 km, il che renderà questa terza tappa la più lunga della Settimana Coppi e Bartali 2018, tuttavia il percorso sarà quasi completamente pianeggiante e di conseguenza questa dovrebbe essere un’occasione che i velocisti presenti alla corsa non si lasceranno sfuggire, prima che tornino in azione i big della classifica generale domani, in occasione della cronometro di domani che sarà quasi una cronoscalata. Tornando ad oggi, a Crevalcore sarà l’occasione perfetta per le ruote veloci: un arrivo non allo sprint di gruppo costituirebbe una grossa sorpresa.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA TAPPA

La Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2018 e quindi anche la 3^ tappa in programma oggi non verrà trasmessa in diretta tv, né sarà a disposizione una diretta streaming video; tuttavia bisogna segnalare che su Rai Sport + HD (canale numero 57) sarà possibile assistere alla differita della frazione, a partire dalle ore 23.10; queste immagini saranno naturalmente disponibili anche in streaming tramite il servizio Rai Play. Alcuni degli account ufficiali delle squadre partecipanti (soprattutto su Twitter) forniranno informazioni utili sull’esito della corsa, così come il sito del G. S. Emilia che organizza la Settimana Coppi e Bartali (http://www.gsemilia.net/).

IL PERCORSO

Come abbiamo già detto, questa terza tappa della Settimana Coppi e Bartali 2018 sarà la più lunga ma anche la più facile. La partenza avrà luogo alle ore 12.30 a Crevalcore, dove ci sarà anche l’appuntamento con l’arrivo in viale Gramsci, che è atteso indicativamente alle ore 16.30, dal momento che su un percorso che possiamo definire sostanzialmente del tutto pianeggiante la media oraria potrebbe superare i 40 km/h. Ci sarà un primo tratto in linea nei dintorni di Crevalcore che misurerà complessivamente 41,4 km, poi ci sarà un circuito di 13 km che sarà da ripetere per ben dieci volte. Come informa l’organizzazione, l’intera tappa si svolgerà su strade larghe, con fondo in ottimo stato, presentando lunghi rettilinei e, negli ultimi due chilometri, tre ampie curve nel centro cittadino. L’arrivo in via Gramsci è posto su un rettilineo di 800 metri, con fondo stradale asfaltato in ottime condizioni.

