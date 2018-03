Siena Pistoiese/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

24 marzo 2018 Stefano Belli

Siena, ancora un derby toscano con la Pistoiese (foto LaPresse)

Siena-Pistoiese, diretta dal signor Zanonato di Vicenza, sabato 24 marzo 2018 alle ore 20.30, sarà uno dei posticipi serali della trentaduesima giornata del campionato di Serie C, nel girone A. Per il Siena si è di nuovo fatta tremendamente in salita la corsa verso la promozione, con i toscani che hanno perso l'importantissimo scontro diretto in casa del Livorno, il big match del turno infrasettimanale di campionato nel girone A di Serie C. Il Siena si è presentato all'Ardenza con un punto di vantaggio sui labronici, ma con una partita disputata in più. La sconfitta di misura, maturata per i bianconeri a causa di un gol di Valiani in apertura di ripresa, ha portato di nuovo il Livorno in testa e virtualmente il Siena a meno quattro dalla vetta, vanificando quella che era stata la grande rimonta compiuta dalla formazione bianconera.

C'è ancora tempo però per giocarsi le ultime speranze di promozione diretta in Serie B, il Siena proverà a giocarsele a partire da questo impegno interno contro una Pistoiese che a sua volta è stata invece battuta in casa dal Pisa. Gli orange avevano vinto i precedenti sette incontri di campionato contro il Pisa, e in generale hanno vinto solamente una partita delle ultime otto disputate in campionato. Un rallentamento evidente nella marcia in campionato, che ha portato la Pistoiese a scivolare all'undicesimo posto in classifica, a tre punti dalla zona play off. Il Siena proverà ad approfittare di questa crisi per ripartire dopo una sconfitta psicologicamente difficile.

INFO STRAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Per il match non sarà prevista diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo diretta streaming video via internet che si potrà seguire abbonandosi o effettuando l'acquisto della partita come utenti registrati sul sito elevensports.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI SIENA PISTOIESE

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Artemio Franchi di Siena. I padroni di casa bianconeri schiereranno Pane a difesa della porta, Rondanini sull'out difensivo di destra e Iapichino sull'out difensivo di sinistra, mentre Sbraga e D'Ambrosio saranno i centrali della retroguardia. Vassallo, Gerli e Bulevardi formeranno il terzetto di centrocampo alle spalle del trequartista Guberti, che a sua volta supporterà offensivamente il duo Marotta-Santini. Risponderà la Pistoiese con una difesa a te con Priola, Quaranta e Zullo schierati dal primo minuto davanti all'estremo difensore Biagini. A centrocampo i centrali saranno Minardi, Hamlili e Papini, mentre Nardini si muoverà sulla corsia laterale di destra e Regoli sarà invece l'esterno laterale mancino. In attacco, spazio all'uruguaiano Surraco al fianco di De Cenco.

TATTICA E PRECEDENTI

I moduli tattici a confronto saranno il 4-3-1-2 di Mignani nel Siena ed il 3-5-2 di Indiani nella Pistoiese. Il match d'andata in casa degli orange, allo stadio Melani, ha visto i bianconeri imporsi con il punteggio di due a uno, gol di Campagnacci e Guberti, con la Pistoiese che ha accorciato le distanze con Ferrari. La Pistoiese ha invece vinto l'ultimo precedente disputato in casa contro il Siena, datato 19 febbraio 2016, uno a zero con gol decisivo di Colombo a sette minuti dal novantesimo. Il Siena ha vinto per l'ultima volta a Pistoia finora in Serie B, due a zero il 21 aprile 2002.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker relative alle scommesse sulla partita. Vittoria interna quotata 1.95 da Eurobet, mentre Snai propone a 3.20 la quota dell'eventuale pareggio e Bet365 offre a una quota di 4.00 l'eventualità del successo in trasferta. Per le quote sui gol realizzati nel corso dell'incontro, Betclic propone le quote relative a over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a 2.40 e 1.50.

