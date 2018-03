Spezia Ascoli/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Spezia Ascoli: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Al Picco si apre la 32^ giornata del campionato di Serie B, in campo alle ore 18:00

24 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Spezia Ascoli, Serie B 32^ giornata (Foto LaPresse)

Spezia Ascoli, che sarà diretta dall'arbitro Piscopo, apre il programma della 32^ giornata del campionato di Serie B 2017-2018: al PIcco si gioca sabato 24 marzo alle ore 18:00, come sempre accade quando la Serie A si ferma (per dare spazio alle nazionali) il torneo cadetto slitta di un giorno il suo programma e dunque gli anticipi sono quelli del sabato. A La Spezia va in scena una partita decisamente interessante: i padroni di casa puntano la zona playoff dalla quale sono al momento fuori, e hanno bisogno di ritrovare quella continuità che permetterebbe loro di entrare nelle prime otto e rimanerci senza troppi affanni. L’Ascoli vuole quantomeno arrivare a giocare i playout: a oggi sarebbe direttamente retrocesso, salvarsi subito appare problematico e complesso ma diventare una delle due squadre che faranno lo spareggio è un obiettivo che i marchigiani si sono prefissati e che potrebbe essere centrato, a patto però di fare qualche risultato migliore lungo il percorso.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Spezia Ascoli è trasmessa in diretta tv esclusivamente per i possessori di un abbonamento alla televisione satellitare: per loro l’appuntamento è su Sky Super Calcio o Sky Calcio 1 (qui, chi non fosse abbonato al pacchetto Calcio può acquistare il singolo evento utilizzando il codice 413748). Naturalmente in assenza di un televisore sarà possibile assistere a questa partita anche usufruendo di dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone: basterà attivare la diretta streaming video con l’applicazione Sky Go, che non richiede costi aggiuntivi.

IL CONTESTO

Due sconfitte nelle ultime tre per lo Spezia, che non vince da quattro giornate e lo ha fatto solo una volta nelle ultime sette e due nelle ultime undici: con questo bilancio i playoff sono un miraggio, anche perchè ci sono squadre che stanno migliorando il loro passo. Per esempio il Perugia, che settimana scorsa ha schiantato i liguri al Curi: è finita 3-0 per il Grifone e ancora una volta lo Spezia ha palesato tutti i suoi limiti che sono innanzitutto offensivi, perchè 32 gol in 31 partite per una squadra che aspira a giocarsi la Serie A sono troppo poche. Un altro dato ci dice che lo Spezia, nel girone di ritorno, ha segnato almeno due gol in una singola partita soltanto una volta, è successo ne 3-0 alla Salernitana. L’Ascoli ha numeri evidentemente inferiori, però arriva da una vittoria: il 2-1 alla Ternana ha infuso tanta fiducia nel gruppo, perchè sono arrivati tre punti contro una concorrente diretta. Peccato che prima i marchigiani avessero perso tre partite consecutive e arrivassero da cinque ko in sei partite e sette in nove gare; l’Ascoli ha vinto meno di un quarto delle partite giocate e tra vittorie e pareggi non raggiunge la metà delle sue gare, visto che le sconfitte sono 16. Bisogna migliorare il rendimento esterno: 12 punti in 16 partite, segnando appena 12 gol. Da qui potrebbe passare la salvezza, o se non altro il raggiungimento dei playout.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA ASCOLI

Fabio Gallo insiste con il modulo che prevede il trequartista ma potrebbe cambiare qualcosa: Mastinu resta favorito per affiancare le due punte, ma Gilardino e Granoche sono pronti a sfilare le maglie che a Perugia erano state di Francesco Forte e Marilungo. A centrocampo Bolzoni dovrebbe essere confermato, mentre Maggiore potrebbe avere spazio sulla mezzala sostituendo uno tra Pessina e Mora (arrivato a gennaio dalla Spal); difesa tendenzialmente invariata davanti a Di Gennaro, con De Col e Walter Lopez (diffidato) terzini e la coppia formata da Terzi e Capelli che agirà al centro. L’Ascoli ritrova De Santis e Franck Kanouté che erano squalificati, ma perde per due giornate Mignanelli: il difensore centrale cresciuto nel Milan si riprende il posto al centro dello schieramento sostituendo Cherubin, con Padella e Mengoni che completano il reparto a protezione di Agazzi. A centrocampo dovrebbe essere tutto confermato: Carpani in cabina di regia, Addae e D’Urso sulle mezzali. A destra favorito Mogos su Lores Varela, a prendere il posto di Mignanelli dovrebbe essere Pinto. Davanti si va verso la conferma dell’ormai rodata coppia formata da Monachello e Clemenza, dopo la rottura del legamento crociato subita da Favilli (12 gol in 5 partite).

QUOTE E PRONOSTICO

La partita del Picco è stata come sempre quotata dalle varie agenzie di scommesse: tra queste anche la Snai, che è concorde nel dire che lo Spezia parte favorito. La quota per il segno 1, che identifica la vittoria dei padroni di casa, vale infatti 1,77 volte la posta; per l’affermazione dell’Ascoli - segno 2 - siamo già a un valore di 5,00 e dunque è piuttosto evidente la differenza tra le possibilità che le due squadre hanno di portare a casa i tre punti della vittoria. E’ il segno X che dovrete giocare qualora pensiate che questa partita terminerà in parità: in questo caso la vostra vincita sarebbe di 3,25 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

