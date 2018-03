Trento Verona/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Serie A1 play off - gara 3)

Diretta Trento Verona: info streaming video e tv. Si accende al Pala Trento, tra mille polemiche, l'attesa gara 3 dei quarti di finala dei play off scudetto: chi arriverà in semifinale?.

24 marzo 2018 Michela Colombo

La formazione di Trento (da facebook ufficiale)

Trento-Verona, diretta dagli arbitri Giorgio Giani e Fabrizio Saltalippi, è la partita in programma oggi sabato 24 marzo al PalaTrento: fischio d’inizio atteso alle ore 18.00 per gara 3 dei quarti di finale dei play off scudetto. Ecco quindi che si accenderà questa sera la partita che deciderà chi tra i trentini e gli scaligeri meritano di avere accesso alla prossima fase del tabellone che mette in palio il titolo italiano. La sfida non potrebbe essere più calda visto che i due precedenti della serie si sono giocati tutti e tre al tie break e sia Trento che Verona arrivando in campo dopo un entusiasmate turno delle coppe europee. Se però in Champions League la squadra di Lorenzetti ha avuto accesso alla prossima fase, non così i gialloblu di Grbic, che pure si son battuti fino all’ultimo con Ankara.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita tra Trento e Verona, attesa alle ore 18.00 sarà visibile in diretta tv sulla tv nazionale: appuntamento quindi al canale raisport + al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Diretta streaming video prevista sul portale gratuito raiplay.it.

IL CONTESTO

Appare senza dubbio ben complicato fare un pronostico di questo quarto di finale dei play off scudetto: entrambe le compagini oggi protagoniste, sia nella stagione regolare che in questi play off si sono battute al massimo delle loro forze e hanno messo alle palle prestazioni anche molto importanti: potrebbero quindi essere gli episodi a decidere la sfida. Sia Gara 1 che Gara 2 dopo tutto si sono giocate al tie break, ma il tabellone del risultato ha arriso alla formazione allora padrona di casa: in questo caso la diatec avrebbe quindi una marcia in più. Va poi ricordato che sia la squadra di Lorenzetti che di Grbic arriva in campo avendo nelle gambe le fatiche delle coppe europee. Da una parte però abbiamo Trento che ha trovato uno sporco ma pesante passaggio del turno dello Chaumont per 3-0: dall’altra parte ecco Verona che nonostante il successo per 3-2 rimediato contro lo Ziraat, non è riuscita ad accedere alla prossima fase della Cev Cup. Se quindi da una parte Lorenzetti e i suoi potrebbero essere carichi dal trionfo sui francesi, pure gli scaligeri saranno ben pronti a continuare la stagione una volta fallito l'obbiettivo sul continente. Staremo a veder che cosa ci dirà il campo: in ogni caso ci attendiamo un match davvero combattuto.

