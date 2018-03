Video/ Germania Spagna (1-1): highlights e gol della partita (amichevole internazionale)

Video Germania Spagna (-): highlights e gol della partita, amichevole internazionale. Le immagini salienti di questa sfida di lusso, verso i Mondiali.

24 marzo 2018 Alessandro Rinoldi

Video Germania Spagna - LaPresse

All'Esprit Arena di Düsseldorf le formazioni di Germania e Spagna non vanno oltre un pareggio per 1 a 1. Gli ospiti erano risciti a portarsi in vantaggio in apertura di primo tempo al 6' grazie alla rete segnata da Rodrigo, su assist di Iniesta. Tuttavia, i padroni di casa non rimangono a guardare e, dopo aver rischiato sulla nuova conclusione di Iniesta al 31' ed averci provato immediatamente con Draxler al 9' ed Hector al 34', trovano il pareggio al 35' per merito di Muller, sfruttando il suggerimento dello juventino Khedira. Nel corso del secondo tempo sono sempre i tedeschi, costretti a rimpiazzare proprio il centrocampista bianconero con Gundogan per infortunio, a rendersi maggiormente pericolosi sempre tramite Werner al 47' e poi soprattutto quando Hummels, al 65', centra la traversa con uno sfortunato colpo di testa. Nonostante entrambi gli allenatori effettuino diverse sostituzioni, nessuna delle due compagini è più riuscita a cambiare il punteggio fino al fischio finale e la partita ha confermato quanto le due Nazionali possano essere candidate alla vittoria del Mondiale da disputare in Russia il prossimo giugno.

STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro si evidenzia piuttosto chiaramente come la sfida sia stata equilibrata: la Spagna si è aggiudicata il possesso palla con il 55% ma, allo stesso tempo, si registra la superiorità della Germania in fase offensiva, a fronte del 10 a 7 nelle conclusioni totali, 4 a 2 i tiri nello specchio della porta. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, parità pure per quanto riguarda gli interventi irregolari commessi, 10 da ciascuna squadra, e l'arbitro scozzese William Collum non ha avuto bisogno di estrarre alcun cartellino nè giallo nè rosso.

