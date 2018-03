Viterbese Livorno/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Viterbese Livorno: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I labronici, tornati in testa, fanno visita alla Viterbese

24 marzo 2018 Stefano Belli

Viterbese, arriva la capolista Livorno (foto LaPresse)

Viterbese-Livorno, diretta dal signor Dionisi di L'Aquila, sabato 24 marzo 2018 alle ore 20.30, sarà uno dei posticipi serali della trentaduesima giornata del campionato di Serie C, nel girone A. La sfida allo stadio Rocchi sarà senza ombra di dubbio la partita di cartello della trentaduesima giornata del campionato di Serie C nel girone A. I padroni di casa si sono resi protagonisti nelle ultime settimane di risultati importanti, anche se con l'ultimo pareggio in casa della Lucchese non sono riusciti a restare agganciati al Pisa, al terzo posto in classifica. La quarta piazza alla fine della regular season sarebbe comunque un risultato di grande importanza per un club come quello laziale che quest'estate è rimasto di proprietà del patron Camilli all'ultimo momento, con la squadra che è stata allestita con tempi molto ristretti.

Per i gialloblu il fiore all'occhiello stagionale è poi la finale di Coppa Italia di Serie C da disputare contro l'Alessandria, competizione che, se vinta, oltre a regalare al club il suo primo trofeo ufficiale professionistico, permetterebbe alla Viterbese di vivere i play off dalla pole position. Il Livorno dal canto suo, dopo il cambio di allenatore e la fondamentale vittoria nello scontro diretto contro il Siena di martedì scorso, si è riguadagnato la vetta della classifica, con potenziali quattro punti di vantaggio sui bianconeri per la partita in meno disputata. Passare l'esame di Viterbo sarebbe un altro passo avanti verso la Serie B.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Per il match non sarà prevista diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo diretta streaming video via internet che si potrà seguire abbonandosi o effettuando l'acquisto della partita come utenti registrati sul sito elevensports.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI VITERBESE LIVORNO

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Rocchi di Viterbo. I padroni di casa etruschi schiereranno Iannarilli in porta, Sini schierato in posizione di terzino destro e Rinaldi schierato in posizione di terzino sinistro, mentre Cenciarelli e Celiento saranno i due centrali della retroguardia. A quattro anche la linea di centrocampo dei gialloblu, con Baldassin schierato come laterale di destra mentre Di Paolantonio sarà l'esterno mancino di fascia, con i due centrali sulla mediana che saranno invece Calderini e il senegalese Sané. In attacco, al fianco del ghanese Ngissah si muoverà il belga Vandeputte. Risponderà il Livorno con Mazzoni in porta e una difesa a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra rispettivamente con Perico, Pirrello, Gonnelli e Franco. A centrocampo spazio a Luci, Valiani e Giandonato nel terzetto titolare, mentre Maiorino si muoverà da trequartista alle spalle del duo composto da Murino e da Vantaggiato.

TATTICA E PRECEDENTI

I moduli a confronto nella sfida tattica tra le due compagini saranno il 4-4-2 della Viterbese di Sottili e il 4-3-1-2 del Livorno allenato da Foschi. In questa stagione la Viterbese ha già affrontato il Livorno a Viterbo, battendolo tre a zero in Coppa Italia il 6 dicembre con i gol di Jefferson, Sané e Vandeputte. Un successo con cui i gialloblu hanno restituito il tre a zero di campionato dell'8 novembre allo stadio Armando Picchi, con gol di Doumbia, Luci e Morelli.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker relative alle scommesse sulla partita. Vittoria interna quotata 2.79 da Bet365, mentre Snai propone a 3.15 la quota dell'eventuale pareggio e Eurobet offre a una quota di 2.55 l'eventualità del successo in trasferta. Per le quote sui gol realizzati nel corso dell'incontro, Betclic propone le quote relative a over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a 2.00 e 1.72.

