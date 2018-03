Andria Sicula Leonzio/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Andria Sicula Leonzio: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Squadre reduci da soddisfazioni importanti nel turno infrasettimanale

25 marzo 2018 Stefano Belli

L'Andria ospiterà la Sicula Leonzio (foto LaPresse)

Andria-Sicula Leonzio, diretta dal signor Prontera di Bologna, domenica 25 marzo 2018 alle ore 14.30, sarà una delle sfide del programma della trentaduesima giornata del campionato di Serie C, nel girone C. Andria e Sicula Leonzio si ritroveranno di fronte dopo un turno infrasettimanale molto positivo. I biancazzurri sono riusciti a pareggiare due a due in casa della capolista Lecce, in una partita che sembrava compromessa dopo le due reti dei salentini in ventinove minuti, con i gol messi a segno da Di Piazza e Mancosu.

Invece le marcature di Tiritiello prima dell'intervallo e di Taurino sono riuscite a riportare in partita i biancazzurri, che hanno ottenuto un punto fondamentale per restare agganciati al treno salvezza, restando quartultimi in compagnia della Paganese, a quattro punti da Reggina e Catanzaro ma anche con la consapevolezza che una retrocessione diretta dell'Akragas potrebbe rendere buono per la salvezza diretta anche il quartultimo posto. Continua a sognare la zona play off invece la Sicula Leonzio, che in casa contro il Rende grazie ad una rete messa a segna da Esposito in chiusura di tempo ha ottenuto la seconda vittoria consecutiva in campionato.Ciò che più conta ormai per la neopromossa formazione siciliana è aver blindato una comoda salvezza diretta davvero notevole, considerando lo status di matricola assoluta della squadra in questo campionato di Serie C.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Per il match Andria Sicula Leonzio non sarà prevista diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo diretta streaming video via internet che si potrà seguire abbonandosi o effettuando l'acquisto della partita come utenti registrati sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI ANDRIA SICULA LEONZIO

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Degli Ulivi di Andria. I padroni di casa pugliesi scenderanno in campo con Maurantonio tra i pali, Tiritiello, Abruzzese e Celli titolari in una linea difensiva a tre con Lancini che sarà chiamato a presidiare la fascia destra e Di Cosmo che si muoverà invece sul lato mancino del campo. Piccinni, Longo e Quinto saranno i tre centrali sulla mediana, in attacco spazio al tandem composto da Lattanzio e Taurino. Risponderà la Sicula Leonzio con Narciso tra i pali, De Rossi sull'out difensivo di destra e Squillace sull'out difensivo di sinistra, mentre Camilleri e Aquilanti saranno i due centrali della linea a quattro. Esposito, Marano e Petermann saranno titolari nel terzetto di centrocampo, mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto Foggia, Arcidiacono e Bollino.

TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente, il faccia a faccia vedrà opposti come moduli di riferimento il 3-5-2 dei padroni di casa dell'Andria al 4-3-3 della Sicula Leonzio. Unico precedente recente tra le due formazioni, il match d'andata di questo campionato, con vantaggio biancazzurro di Lattanzio ed i siciliani padroni di casa capaci di raggiungere il pareggio grazie ad un calcio di rigore trasformato da Arcidiacono a nove minuti dallo scoccare del novantesimo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker relative alle scommesse sulla partita. Vittoria interna quotata 2.75 da Eurobet, mentre Snai propone a 3.00 la quota dell'eventuale pareggio e Betclic offre a una quota di 2.65 l'eventualità del successo in trasferta. Per le quote sui gol realizzati nel corso dell'incontro, Eurobet propone le quote relative a over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a 2.30 e 1.55.

