Casertana Lecce/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Casertana Lecce: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Capolista in casa di un'altra squadra in cerca di riscatto

25 marzo 2018 Stefano Belli

Lecce, trasferta in casa della Casertana (foto LaPresse)

Casertana-Lecce, diretta dal signor Volpi di Arezzo, domenica 25 marzo 2018 alle ore 14.30, sarà una delle sfide del programma della trentaduesima giornata del campionato di Serie C, nel girone C. Il turno infrasettimanale non è stato particolarmente felice né per la Casertana né per il Lecce. I campani si sono visti costretti ad interrompere quello che era stato un periodo particolarmente felice di forma, cadendo in casa di una Reggina che ha fatto valere la sua maggior fame di punti, considerando che in tempi recenti gli amaranto si erano ritrovati superati in classifica dai campani.

La classifica vede comunque la Casertana ancora avanti di quattro punti rispetto ai calabresi, con otto rassicuranti punti di vantaggio sulla zona play out, anche se un'eventuale vittoria allo stadio Granillo avrebbe potuto proiettare i rossoblu verso la zona play off. Il Lecce si è fatto invece rimontare in casa in uno dei tanti derby pugliesi del girone C di Serie C contro il Lecce. I punti di vantaggio, rispetto a Trapani e Catania chiamate ad inseguire, sono sette e il Lecce può considerarsi ancora in vantaggio in maniera rassicurante, ma non è la prima volta che i salentini mancano l'occasione per piazzare uno strappo decisivo in testa alla classifica.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Per il match Casertana Lecce non sarà prevista diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo diretta streaming video via internet che si potrà seguire abbonandosi o effettuando l'acquisto della partita come utenti registrati sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI CASERTANA LECCE

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Pinto di Caserta. I padroni di casa campani scenderanno in campo con Forte a difesa della porta e una difesa a tre con il ceko Polak, Lorenzini e Pinna schierati dal primo minuto. L'esterno laterale di destra sarà Meola mentre come esterno di fascia sinistra sarà schierato Finizio. Nella zona centrale di centrocampo toccherà a De Rose, Carriero e Romano, mentre in attacco faranno coppia Padovan e De Vena, quest'ultimo autore dell'unico gol rossoblu a Reggio Calabria, che non è servito però alla Casertana per far punti nel turno infrasettimanale. Risponderà il Lecce con Perucchini in porta, Lepore sull'out difensivo di destra e Di Matteo sull'out difensivo di sinistra, mentre Cosenza e Riccardi saranno i difensori centrali. A centrocampo Arrigoni, Mancosu e il portoghese Ferreira formeranno il terzetto titolare, mentre nel tridente offensivo della formazione salentina si muoveranno Pacilli, Caturano e Di Piazza.

TATTICA E PRECEDENTI

Lo scontro tattico sarà tra il 3-5-2 della Casertana ed il 4-3-3 della capolista Lecce. Nel match d'andata il Lecce si è imposto con il punteggio di due a uno, con gol di Di Piazza e Riccardi. Ultimo precedente a Caserta, quello datato 4 febbraio 2017, uno a zero per i campani il risultato finale, con gol decisivo di Ciotola realizzato a metà primo tempo. Da quando è sceso in Serie C e si è ritrovato di fronte la Casertana negli ultimi anni, il Lecce non è mai uscito vincitore dai confronti allo stadio Pinto.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker relative alle scommesse sulla partita. Vittoria interna quotata 3.75 da Eurobet, mentre Snai propone a 3.15 la quota dell'eventuale pareggio e Betclic offre a una quota di 2.00 l'eventualità del successo in trasferta. Per le quote sui gol realizzati nel corso dell'incontro, Bet365 propone le quote relative a over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a 2.25 e 1.62.

