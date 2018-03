Catania Paganese/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Catania Paganese: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Rossoazzurri di nuovo costretti a frenare, campani a rischio retrocessione

25 marzo 2018 Stefano Belli

Catania, al Massimino arriva la Paganese (foto LaPresse)

Catania-Paganese, diretta dal signor Mei di Pesaro, domenica 25 marzo 2018 alle ore 14.30, sarà una delle sfide del programma della trentaduesima giornata del campionato di Serie C, nel girone C. Prosegue il tira e molla al secondo posto del girone C di Serie C, con il Catania che nel turno infrasettimanale ha frenato di nuovo sul campo del Bisceglie, ed ha permesso al Trapani di agganciare la seconda piazza grazie al successo in casa dell'Akragas. Col Lecce rimasto a riposo, la classifica si è fatta più chiara: i salentini mantengono in vetta sei punti di vantaggio rispetto a Trapani e Catania, e agli etnei servirebbe una rimonta super per trovare la promozione diretta in Serie B, con mezzi passi falsi come quello in Puglia, con la vittoria sfumata al novantunesimo a causa del gol di Delvino che ha pareggiato il vantaggio di Barisi, che non aiutano di certo nella rincorsa all'obiettivo.

Dall'altra parte c'è una Paganese che a sua volta, dopo tre risultati utili consecutivi, si è fatta sorprendere in casa dal Siracusa, ritrovandosi al quartultimo posto, di nuovo staccata di un punto rispetto alla Reggina e dalla prospettiva di conquistare la salvezza diretta, senza passare dai play out. La situazione in coda, a parte l'Akragas che sembra ormai condannato alla retrocessione diretta, resta aperta a ogni sviluppo, ma in casa del Catania per la Paganese sarà dura, visto che perdere altri punti vorrebbe voler dire addio alla promozione per i rossoazzurri.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Per il match non sarà prevista diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo diretta streaming video via internet che si potrà seguire abbonandosi o effettuando l'acquisto della partita come utenti registrati sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI CATANIA PAGANESE

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Massimino di Catania. I padroni di casa siciliani schiereranno Pisseri tra i pali, Blondett sull'out difensivo di destra e Porcino sull'out difensivo di sinistra, mentre Tedeschi e Aya giocheranno al centro della difesa. A centrocampo spazio per Bucolo, Lodi e Biagianti, terzetto titolare alle spalle di un tridente offensivo schierato dal primo minuto con Ripa, lo sloveno Barisic e il gambiano Manneh. Risponderà la Paganese con il senegalese Gomis a difesa della porta e una difesa a tre con Carini, Piana e Meroni schierati titolari. A centrocampo giocheranno Nacci e Tascone, mentre sulla fascia destra si muoverà il camerunese Ngamba e sulla fascia sinistra toccherà invece a Della Corte essere tirolare. In attacco, tridente con Cernigoi, Cesaretti e Cuppone schierati dal primo minuto.

TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente si scontreranno il 4-3-3 schierato dal Catania di Cristiano Lucarelli ed il 3-4-3 della Paganese allenata da De Sanzo. I rossoazzurri si sono importi nel match d'andata di questa stagione disputato in Campania, cinque a due con reti Di Grazia, Ripa, Aya e doppietta di Lodi, campani a segno con Regolanti e Scarpa su rigore. L'ultimo precedente a Catania è la vittoria etnea per due a uno del 30 ottobre 2016, Paganese in vantaggio col brasiliano Reginaldo ma poi raggiunta e superata dai gol di Paolucci e Biagianti.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker relative alle scommesse sulla partita. Vittoria interna quotata 1.40 da Starvegas, mentre Bet365 propone a 4.00 la quota dell'eventuale pareggio e Eurobet offre a una quota di 8.00 l'eventualità del successo in trasferta. Per le quote sui gol realizzati nel corso dell'incontro, Betclic propone le quote relative a over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a 1.85 e 1.95.

