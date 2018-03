Cesena Perugia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Cesena Perugia info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del posticipo di Serie B al Manuzzi (oggi 25 marzo)

25 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Cesena-Perugia, LaPresse

Cesena Perugia sarà diretta dall’arbitro Aureliano; la partita, valida come posticipo della trentaduesima giornata di Serie B 2017-2018, si gioca alle ore 20.30 di questa sera, domenica 25 marzo, allo stadio Dino Manuzzi-Orogel Stadium dove i padroni di casa del Cesena allenato da Fabrizio Castori ospiteranno il Perugia di Roberto Breda. La classifica ci dice che il Cesena ha 33 punti e se il campionato finisse oggi dovrebbe ricorrere ai playout per cercare la salvezza: dunque è facile capire come i bianconeri romagnoli abbiano bisogno di fare punti per cercare di sfuggire a questa scomoda situazione, fermo restando che un Perugia in grande forma non sarà certo un ostacolo facile per i padroni di casa.

A proposito degli umbri, la stagione del Perugia è stata finora caratterizzata da impressionanti alti e bassi. Questo è sicuramente uno dei momenti più positivi, che ha riportato la squadra allenata da Roberto Breda in piena zona playoff con 46 punti. Se il trend in crescendo proseguisse fino al termine del campionato, potremmo identificare proprio nel Perugia una delle più serie pretendenti alla promozione; tutto però a patto che gli umbri trovino finalmente la continuità, che è ciò che fino a questo momento è clamorosamente mancato nella stagione del Perugia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Essendo il posticipo di prima serata di un weekend in cui la Serie A si ferma, Cesena Perugia in diretta tv avrà un’ottima copertura, sia pure esclusivamente sui canali della televisione satellitare, come d’altronde tutto il campionato di Serie B che anche quest’anno è una esclusiva di Sky: l’appuntamento per oggi è dunque su Sky Sport 1, Sky Supercalcio e Sky Calcio 1, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio Manuzzi anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA PERUGIA

Osservando adesso le probabili formazioni di Cesena Perugia, vediamo quali potrebbero essere le scelte iniziali dei due allenatori. Per i romagnoli di mister Castori possiamo ipotizzare un modulo 4-4-2 con Fulignati in porta, protetto dalla difesa a quattro con Donkor terzino destro, Suagher e Scognamiglio centrali e Perticone sulla fascina sinistra. A centrocampo ecco il tandem Di Noia-Schiavone in mediana, con Vita esterno destro e Laribi sulla corsia mancina. Infine la coppia d’attacco, che dovrebbe essere formata da Dalmonte e Moncini. La risposta del Perugia di Roberto Breda si dovrebbe invece concretizzare nel modulo 3-5-2 con Leali in porta, protetto dal terzetto formato da Magnani, Del Prete e Volta; nel folto centrocampo a cinque ecco Mustacchio a destra, Pajac a sinistra, in mezzo Bianco assistito dalle mezzali Bandinelli e Gustafson. Ecco infine il temibile tandem d’attacco composto da Di Carmine e Diamanti, in assenza di Cerri squalificato e pure convocato in Under 21.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico favorevole agli ospiti per questa partita fra Cesena e Perugia, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai, che dà fiducia all’ottimo periodo degli umbri. Il segno 1 che indica naturalmente una vittoria casalinga del Cesena pagherebbe 3,05 volte la posta in palio, mentre la quota si alza di pochissimo per il pareggio e scende per la vittoria esterna del Perugia, considerata l’opzione più probabile questa sera. Per il segno X infatti si potrebbe vincere 3,10 volte la posta in palio, con il segno 2 invece si raggiunge la quota di 2,35.

© Riproduzione Riservata.