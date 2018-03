Cosenza Akragas/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Cosenza Akragas: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I silani ospitano i siciliani fanalino di coda della classifica

25 marzo 2018 Stefano Belli

Il Cosenza sfida il fanalino di coda Akragas (foto LaPresse)

Cosenza-Akragas, diretta dal signor Maranesi di Ciampino, domenica 25 marzo 2018 alle ore 18.30, sarà una delle sfide del programma della trentaduesima giornata del campionato di Serie C, nel girone C. Il Cosenza nel turno infrasettimanale di Serie C ha ritrovato la strada della vittoria passando sul campo del Fondi. Successo molto importante per i silani che con un gol di Perez sono tornati al successo dopo un digiuno di diverse settimane, dal 21 gennaio nella sfida interna contro il Matera, e sono riusciti così a riproporsi in zona play off, obiettivo che sembra concreto anche se per il Cosenza è stato essenzialmente importante risollevarsi dalla zona play out, dove era stato costretto a dibattersi per buona parte del girone d'andata.

Dall'altra parte sembra sempre più rassegnato alla retrocessione diretta un Akragas che anche in casa contro il Trapani non è riuscito a fare punti, pur avendo disputato il match in superiorità numerica dalla parte finale del primo tempo, a causa dell'espulsione di Silvestri tra le fila granata. La settima sconfitta consecutiva in campionato ha mantenuto gli agrigentini a quindici punti di distanza dal Fondi penultimo, e ormai disputare anche solo i play out sembra un'utopia in una stagione stregata per l'Akragas, segnata da tantissimi problemi societari.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Per il match Cosenza Akragas non sarà prevista diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo diretta streaming video via internet che si potrà seguire abbonandosi o effettuando l'acquisto della partita come utenti registrati sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA AKRAGAS

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio San Vito-Marulla di Cosenza. I padroni di casa rossoblu scenderanno in campo con Saracco in porta e una difesa a tre composta da Idda, Dermaku e Pascali. Corsi sarà l'esterno laterale di fascia destra, mentre sulla fascia sinistra si muoverà l'uruguaiano Ramos. Calamai e Bruccini saranno i centrali di centrocampo, mentre nel tridente offensivo calabrese partiranno titolari dal primo minuto Mungo, il francese Baclet e il nigeriano Okereke. Risponderà l'Akragas con Vono tra i plai e una difesa a tre con Ioio, Mileto e Scrugli schierati in campo dal primo minuto. I centrali di centrocampo saranno Sanseverino, Navas e lo sloveno Zibert, mentre Pastore coprirà la fascia destra e Carrotta giocherà come esterno laterale mancino. In avanti, confermata la coppia con l'albanese Gjuci affiancato a Moreo.

TATTICA E PRECEDENTI

Per quanto riguarda lo scontro tattico, i moduli scelti dai due allenatori saranno il 3-4-3 per il Cosenza ed il 3-5-2 per l'Akragas. Il match d'andata di questo campionato disputato in Sicilia ha fatto registrare la vittoria per due a zero per i calabresi grazie alle reti di Statella e Bruccini, entrambe realizzate nel corso del primo tempo. Silani vincenti anche nell'ultimo precedente disputato in casa, uno a zero il 23 aprile 2017 con gol decisivo di Cavallaro. Ultimo risultato utile per l'Akragas a Cosenza, lo zero a zero del 29 settembre 2015.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker relative alle scommesse sulla partita. Vittoria interna quotata 1.43 da Snai, mentre Bet365 propone a 4.00 la quota dell'eventuale pareggio e Betclic offre a una quota di 7.50 l'eventualità del successo in trasferta. Per le quote sui gol realizzati nel corso dell'incontro, Betclic propone le quote relative a over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a 2.10 e 1.65.

© Riproduzione Riservata.