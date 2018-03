Cremonese Entella/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

25 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Cremonese Entella (Foto LaPresse)

Cremonese Entella sarà diretta dall’arbitro Illuzzi; la partita, valida per la trentaduesima giornata di Serie B 2017-2018, si gioca alle ore 15.00 di questo pomeriggio, domenica 25 marzo, allo stadio Giovanni Zini di Cremona, dove i padroni di casa della Cremonese allenata da Attilio Tesser ospiteranno l’Entella di Alfredo Aglietti. La classifica ci dice che la Cremonese ha 41 punti: un buon ruolino di marcia per una neopromossa, che però nel girone d’andata aveva fatto sperare anche qualcosa di più. La salvezza è comunque molto vicina e se i lombardi riuscissero ad accelerare di nuovo ecco che i playoff diventerebbero di nuovo una possibilità concreta, dal momento che le prime otto posizioni non sono lontane.

La Virtus Entella invece deve pensare a salvarsi: se il campionato finisse oggi, la squadra di Chiavari sarebbe costretta a disputare i playout, con tutti i rischi che gli spareggi di fine stagione comportano, senza dimenticare che nemo il rischio di finire fra le ultime tre è per ora scongiurato. Ecco dunque perché i liguri hanno grande bisogno di punti, che devono cercare ovunque: la trasferta di Cremona certamente non sarà delle più semplici, ma a questo punto del campionato l’Entella non può più guardare in faccia nessuno.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Cremonese Entella sarà visibile in diretta tv in questa domenica pomeriggio in cui la Serie A si ferma esclusivamente sui canali della televisione satellitare, come d’altronde tutto il campionato di Serie B che anche quest’anno è una esclusiva di Sky: l’appuntamento per oggi pomeriggio è dunque su Sky Calcio 5, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio Zini anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE ENTELLA

Osservando adesso le probabili formazioni di Cremonese Entella, vediamo quali potrebbero essere le scelte iniziali dei due allenatori. Attilio Tesser dovrebbe scegliere un 4-3-1-2: Ujkani in porta, protetto dalla retroguardia a quattro con Cinaglia a destra, Marconi e Canini centrali, Garcia a sinistra; a centrocampo va tenuto conto dell’assenza dello squalificato Pesce ed ipotizziamo dunque un terzetto con Macek, Croce e Arini, mentre Castrovilli agirà come trequartista e dunque qualche metro più avanti, in appoggio alla coppia di attaccanti composta da Piccolo e Brighenti. Per Alfredo Aglietti e la sua Entella ipotizziamo invece il modulo 3-5-2: Cremonesi, Benedetti e Ceccarelli a formare la retroguardia a tre davanti al portiere Iacobucci; nel folto centrocampo a cinque Ardizzone perno centrale affiancato dalle mezzali Acampora e Crimi, con Gatto esterno destro e Aliji a sinistra. Infine il tandem d’attacco con il numero 10 De Luca e il bomber La Mantia.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico favorevole ai padroni di casa per questa partita fra Cremonese ed Entella, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai: il segno 1 che indica naturalmente una vittoria casalinga della Cremonese pagherebbe 1,85 volte la posta in palio, mentre la quota si alza per il pareggio e per la vittoria esterna della Virtus Entella, considerata l’opzione meno probabile questa sera. Per il segno X infatti si potrebbe vincere 3,25 volte la posta in palio, con il segno 2 invece si raggiunge la quota di 4,50.

