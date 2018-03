Diretta Sbk 2018/ Superbike info streaming e tv gara-2 Gp Thailandia Buriram (oggi)

Diretta Sbk 2018, Superbike info streaming video e tv di gara-2 del Gp Thailandia 2018 sul circuito di Buriram: gli orari e gli appuntamenti (oggi domenica 25 marzo)

25 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Superbike - LaPresse

Si completa oggi il Gran Premio di Thailandia 2018 della Superbike sul circuito di Buriram, secondo atto della stagione del Mondiale SBK 2018 delle derivate di serie. L’appuntamento è naturalmente con gara-2 del Gran Premio asiatico che ormai da qualche anno fa parte del calendario della Superbike. Ieri c’è stata la vittoria di Jonathan Rea, che dunque proverà oggi a tornare leader della classifica Mondiale Piloti dopo aver dovuto incassare in Australia la doppietta di Marco Melandri, che ieri è apparso in difficoltà e non ha saputo andare oltre l’ottavo posto nonostante altre due Ducati siano salite sul podio con Rea. Adesso dunque andiamo a vedere tutte le informazioni utili per seguire questa domenica della Sbk.

GLI ORARI DI WARM-UP E GARA-2

Rimane da vivere a Buriram gara-2: la stagione inizia a prendere forma, vediamo se saranno confermate le sensazioni del sabato che hanno esaltato Jonathan Rea, prima autore della pole position e poi vincitore di gara-1. Il programma della domenica del Gran Premio di Thailandia sarà condizionato dal cambio dell’ora di stanotte in Italia, ma non nel Paese asiatico. Eccovi allora i principali momenti che ci attendono oggi, domenica 25 marzo. Alle ore 6.30 italiane (le 11.30 locali) ecco il via al warm-up della Superbike che permetterà ai piloti di ritrovare confidenza con la pista, infine alle ore 11.00 - in Thailandia saranno già le 16.00 - ecco il semaforo verde per gara-2. Ricordiamo anche la gara della classe Supersport, che avrà inizio alle ore 9.30 e sarà il culmine della principale categoria di contorno alla Sbk.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA SUPERBIKE

Per gli appassionati italiani bisogna notare che Mediaset per il sesto anno consecutivo trasmetterà tutta la stagione del Mondiale Superbike: 14 ore di eventi in diretta, a cui si aggiungono più di 10 ore a weekend tra differite e speciali su tutte le piattaforme, in chiaro su Italia 1 e Mediaset Italia 2 e in live streaming sul sito sportmediaset.it e sull’app Sportmediaset. La telecronaca di qualifiche e gare è affidata a Giulio Rangheri e a Max Temporali. Italia 1 trasmetterà in esclusiva in chiaro, in diretta tv e in alta definizione su Italia 1 HD (canale 506) le due gare della classe Superbike di ogni Gran Premio, Mediaset Italia 2 trasmetterà in esclusiva in chiaro e in diretta tutto il weekend motociclistico di Superbike, Supersport, Superstock 1000 e della Supersport 300 dalle qualifiche alle gare (in Australia la Supersport è l’unica categoria minore presente). Sportmediaset trasmetterà in diretta streaming video su sito e app (gratuita per tutti i sistemi operativi) l’intero weekend motociclistico, in simulcast con Mediaset Italia 2. L’evento, una volta concluso, sarà fruibile sul sito in qualsiasi momento con servizi e gare integrali.

Come per la scorsa stagione, tutti gli appassionati delle due ruote potranno far parte della squadra Superbike di Mediaset: chiunque, scrivendo agli account ufficiali di Sportmediaset, su Facebook e Twitter, e con l’hashtag #sbksportmediaset, potrà interagire in diretta con i telecronisti e con gli inviati ai box e fare le domande che verranno girate direttamente ai protagonisti. Altre informazioni saranno disponibili anche sul sito Intenet ufficiale del Mondiale, all'indirizzo www.worldsbk.com/it. Ricordiamo anche l'account ufficiale su Twitter @sbk_official.

© Riproduzione Riservata.