Fermana Feralpisalò/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Fermana Feralpisalò: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Sfida delicata per i marchigiani in un momento-no

25 marzo 2018 Fabio Belli

Fermana, arriva la Feralpisalò (foto LaPresse)

Fermana-Feralpisalò, diretta dal signor Ricci di Firenze, domenica 25 marzo 2018 alle ore 16.30, sarà una delle sfide del programma della trentaduesima giornata del campionato di Serie C, nel girone B. La sconfitta contro l'Albinoleffe nel turno infrasettimanale di campionato ha sottolineato il momento-no per la Fermana, alla seconda sconfitta consecuiva in campionato dopo quella di Pordenone, e senza vittoria dal 10 febbraio scorso, quando i marchigiani riuscirono ad avere la meglio sul Teramo in un importante scontro salvezza. L'impegno infrasettimanale è stato invece decisamente positivo per la Feralpisalò che ha bloccato il Padova capolista nella sua tana, allo stadio Euganeo, su un pareggio con il punteggio di uno a uno. Feralpi che ora si trova al sesto posto solitario in classifica, a tre lungheze dalla Reggiana terza e a solo quattro punti dalla Sambenedettese seconda.

Certo, le tante partite da recuperare nel quadro del girone B di Serie C dimostrano come la classifica abbia una valenza relativa fino a questo momento, ma sicuramente la Feralpi è riuscita a raggiungere un discreto livello di continuità in una corsa ai play off che resta comunque molto equilibrata, alle spalle di un Padova che nonostante qualche tentennamento continua a sembrare irraggiungibile per la stragrande maggioranza delle inseguitrici. La Fermana sembrava potersi tirar fuori dalla bagarre della lotta per non retrocedere, ma per i gialloblu i quattro punti di vantaggio sul quartultimo posto non rappresentano al momento una dote adeguata per poter pensare di andare in vacanza anticipatamente, soprattutto perché come detto il ruolino di marcia dell'ultimo periodo è stato tutt'altro che lusinghiero.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Per il match non sarà prevista diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo diretta streaming video via internet che si potrà seguire abbonandosi o effettuando l'acquisto della partita come utenti registrati sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI FERMANA FERALPISALO'

Le probabili formazioni che si affronteranno allo stadio Bruno Recchioni di Fermo. I padroni di casa marchigiani schiereranno Valentini tra i pali, Clemente in posizione di terzino destro e Sperotto in posizione di terzino sinistro, mentre i due centrali difensivi saranno Comotto e Gennari. Terzetto di centrocampo titolare formato da Urbinati, Grieco e Petrucci, mentre il tridente d'attacco sarà guidato dal brasiliano Da Silva Matos, affiancato da Misin e da Lupoli. Risponderà la Feralpisalò con Caglioni tra i pali e una difesa a tre con Marchi, Legati e Ranellucci impiegati dal primo minuto. I tre centrali di centrocampo saranno Voltan, Dettori e il brasiliano Emerson, mentre Vitofrancesco sarà chiamato a presidiare la fascia destra e Parodi sarà schierato sul lato opposto nel campo. In attacco, conferma per il tandem Guerra-Ferretti.

TATTICA E PRECEDENTI

La scelta tatti della Fermana allenata da Destro sarà il 4-3-3, mentre la Feralpisalò guidata in panchina da Toscano risponderà con un 3-5-2. Per quanto riguarda il match d'andata di questo campionato, unico precedente nei campionati professionistici tra le due formazioni, la Fermana ha vinto in rimonta in casa della Feralpisalò, due a uno con reti di Sansovini e Da Silva Matos che hanno ribaltato l'iniziale vantaggio siglato da Marchi.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker relative alle scommesse sulla partita. Vittoria interna quotata 3.05 da Eurobet, mentre Snai propone a 2.95 la quota dell'eventuale pareggio e Bet365 offre a una quota di 2.39 l'eventualità del successo in trasferta. Per le quote sui gol realizzati nel corso dell'incontro, Starvegas propone le quote relative a over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a 2.30 e 1.54.

