Francavilla Juve Stabia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Virtus Francavilla Juve Stabia: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Le Vespe puntano al quarto posto solitario

25 marzo 2018 Stefano Belli

Juve Stabia attesa dalla Virtua Francavilla (foto LaPresse)

Virtus Francavilla-Juve Stabia, diretta dal signor Cudini di Fermo, domenica 25 marzo 2018 alle ore 16.30, sarà una delle sfide del programma della trentaduesima giornata del campionato di Serie C, nel girone C. La Virtus Francavilla è reduce da quattro pareggi consecutivi, mentre la Juve Stabia ha vinto quattro delle ultime cinque partite disputate in campionato. I pugliesi però non vincono in campionato da undici partite consecutive, dalla sfida del 17 dicembre in casa contro l'Andria. Le Vespe hanno invece vinto nel turno infrasettimanale uno scontro diretto molto importante contro il Matera, riuscendo a risalire al quarto posto in classifica, in coabitazione con il Siracusa.

Ci sono dieci punti di distanza tra la Virtus Francavilla e la Juve Stabia, certo che a otto punti di distanza dalla zona play out la formazione di casa può sentirsi ancora relativamente tranquilla in chiave retrocessione, ma i pugliesi dopo un ottimo girone d'andata speravano di poter puntare ai play off, così come era già accaduto nella passata stagione. Una delusione che comunque la salvezza diretta, considerando le ambizioni di inizio stagione del club, mitigherebbe senz'altro. La Juve Stabia ormai da tempo ha trovato invece una continuità di rendimento che le ha permesso di rendere efficace l'azione di classifica: una scalata che sembra ormai portare le Vespe a proporsi come quarta forza del campionato, candidatura importante anche in chiave play off di fine stagione.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Per il match non sarà prevista diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo diretta streaming video via internet che si potrà seguire abbonandosi o effettuando l'acquisto della partita come utenti registrati sul sito elevensports.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni del match: i padroni di casa della Virtus Francavilla giocheranno con Albertazzi tra i pali, e una difesa a tre composta da Prestia, Maccarone e Agostinone schierati dal primo minuto. Pino giocherà sulla corsia laterale di destra e Albertini sulla corsia laterale di sinistra, mentre Folorunsho, Sicurella e Monaco si muoveranno per vie centrali. In attacco, tandem Partipilo-Viola. Risponderà la Juve Stabia con Branduani in porta, Nava schierato in posizione di terzino destro e Crialese schierato in posizione di terzino sinistro, mentre Allievi e Marzorati giocheranno al centro della retroguardia. A centrocampo, spazio al brasiliano Leonardo, a Mastalli e Viola, mentre nel tridente offensivo saranno schierati come titolari Canotto, l'altro brasiliano Strefezza e Paponi.

TATTICA E PRECEDENTI

Per quanto riguarda le scelte tattiche dei due allenatori, la Virtus Francavilla giocherà con il 3-5-2 schierato dal tecnico D'Agostino e la Juve Stabia con il 4-3-3 disegnato dal duo Caserta-Ferrara. Nel match d'andata allo stadio Menti di Castellammare di Stabia, pareggio per uno a uno tra campani e pugliesi, con vantaggio delle Vespe siglato da Simeri e pari pugliese con autogol di Bachini. Uno a uno anche nel precedente dell'anno scorso in casa della Virtus Francavilla, il 15 aprile 2017, con le Vespe che hanno pareggiato con Ripa il gol del vantaggio siglato dal francese Nzola.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker relative alle scommesse sulla partita. Vittoria interna quotata 2.55 da Eurobet, mentre Bet365 propone a 2.87 la quota dell'eventuale pareggio e Starvegas offre a una quota di 2.60 l'eventualità del successo in trasferta. Per le quote sui gol realizzati nel corso dell'incontro, Bet365 propone le quote relative a over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a 2.29 e 1.60.

