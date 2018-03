Giro di Catalogna 2018/ 7^ tappa streaming video e diretta tv: percorso, orario, vincitore (oggi 25 marzo)

25 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Giro di Catalogna - LaPresse

Il Giro di Catalogna 2018 ci propone oggi la settima tappa Barcellona-Barcellona di 154,8 km. Siamo all’ultimo giorno della Volta a Catalunya, in programma c’è una frazione breve nella città che della Catalogna è simbolo e capoluogo: in questi casi normalmente viene da pensare alla classica passerella per velocisti che spesso chiude le corse a tappe, ma al Giro di Catalogna non sarà così. Infatti il circuito conclusivo sarà caratterizzato dalla salita del Montjuic, che darà l’occasione ai più coraggiosi di provare ad attaccare, per conquistare la tappa e magari anche per provare a cambiare le gerarchie della classifica generale.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL GIRO DI CATALOGNA

Il Giro di Catalogna 2018 viene trasmesso in diretta tv su Eurosport, il canale tematico che è disponibile sia sulla piattaforma satellitare Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. L’appuntamento per la settima tappa a Barcellona oggi sarà più presto del solito, a partire dalle ore 13.00, per poi lasciare spazio alla Gand Wevelgem; per chi non potesse mettersi davanti a un televisore questo pomeriggio ricordiamo anche la possibilità della diretta streaming video riservata ai rispettivi abbonati tramite Eurosport Player, Sky Go e Premium Play.

PERCORSO 7^ TAPPA GIRO DI CATALOGNA 2018

C’è attesa dunque per la settima tappa del Giro di Catalogna 2018, che potrebbe ancora regalare sorprese: la partenza è in programma alle ore 10.45 da Barcellona. La prima parte dei 154,8 km che comporranno il percorso dell’ultima fatica della settimana sarà in linea, con qualche saliscendi che non dovrebbe comunque lasciare il segno. Gli ultimi 52 chilometri, invece, si sviluppano su un circuito di 6,5 km da ripetere otto volte che sarà imperniato sullo strappo di Montjuic, una salita di 2,5 km con pendenza media del 5%. Insomma, nulla di trascendentale, ma se ripetuto per ben otto volte nel giro di soli 50 km può fare male, soprattutto se il ritmo sarà alto e se ci saranno molti attacchi. Attenzione dunque alle possibili sorprese: si tratta dell’ultima occasione per ribaltare la classifica di questa Volta a Catalunya.

