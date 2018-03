Matera Bisceglie/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

25 marzo 2018 Stefano Belli

Matera, arriva il Bisceglie (foto LaPresse)

Matera-Bisceglie, diretta dal signor Donda di Cormons, domenica 25 marzo 2018 alle ore 18.30, sarà una delle sfide del programma della trentaduesima giornata del campionato di Serie C, nel girone C. Nel turno infrasettimanale il Matera ha dovuto fare i conti con un passo falso pesante nella corsa al quarto posto, il ko di Castellammare di Stabia nello scontro diretto contro i padroni di casa della Juve Stabia, vincenti con i gol di Mastalli e Viola a cavallo dei due tempi. Un ko arrivato dopo dieci punti conquistati nelle ultime quattro partite, ma per il Matera il percorso verso i play off è ancora spianato. Ci sarà da fare i conti contro un Bisceglie che non vince dalla sfida interna del 25 febbraio scorso contro il fanalino di coda Akragas, ma che d'altra parte non perde dal 9 febbraio scorso, dal match interno contro il Lecce.

Due vittorie e quattro pareggi nelle ultime sei partite di campionato ed i nerazzurri restano ad un solo punto di distanza dalla zona play off, e soprattutto con nove punti di vantaggio dalla zona play out, dote indispensabile per una formazione neopromossa. Le ambizioni del Matera sono superiori a quelle del Bisceglie, ma il fatto che le due formazioni potrebbero comunque ritrovarsi di fronte nei play off è sicuramente un tema stimolante per la sfida, col Matera che in casa in questa stagione ha perso solamente la partita con il Lecce e negli ultimo otto match interni di campionato ha ottenuto sei vittorie e solo due pareggi.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Per il match non sarà prevista diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo diretta streaming video via internet che si potrà seguire abbonandosi o effettuando l'acquisto della partita come utenti registrati sul sito elevensports.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni che scenderanno in campo allo Stadio XXI Settembre-Franco Salerno di Matera. I padroni di casa lucani schiereranno Tonti tra i pali, il brasiliano Angelo come terzino destro e Sernicola come terzino sinistro, mentre l'uruguaiano Buschiazzo Morel e De Franco saranno i centrali della retroguardia. A centrocampo, Maimone e Casoli saranno i playmaker arretrati con Tiscione, Strambelli e Di Livio incursori offensivi, alle spalle del croato Dugandzic che sarà confermato come unica punta di ruolo. Risponderà il Bisceglie con Crispino in porta alle spalle di una difesa a tre con il croato Jurkic, il bosniaco Markic e Petta schierati dal primo minuto. Delvino coprirà la fascia destra e il francese Giron sarà l'esterno laterale mancino, con il montenegrino Toskic al centro della mediana affiancato da Risolo e Montinaro. D'Ursi farà coppia con l'altro croato Jovanovic sul fronte d'attacco.

TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente la scelta dei moduli per i due allenatori cadrà sul 4-2-3-1 per Auteri nel Matera e sul 3-5-2 per Mancini per quanto riguarda il Bisceglie. Il match d'andata di questo campionato ha fatto registrare la vittoria dei padroni di casa nerazzurri, due a uno con i gol di Dentello Azzi su rigore di di Jovanovic al novantaquattresimo minuto, con i lucani che avevano momentaneamente raggiunto il pareggio con Casoli. In campionato le due formazioni si sono affrontate per l'ultima volta a Matera nel campionato di Serie D, il 12 gennaio 2014, vittoria di misura uno a zero per i lucani.

QUOTE E SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker relative alle scommesse sulla partita. Vittoria interna quotata 2.00 da Eurobet, mentre Snai propone a 3.20 la quota dell'eventuale pareggio e Betclic offre a una quota di 3.75 l'eventualità del successo in trasferta. Per le quote sui gol realizzati nel corso dell'incontro, Bet365 propone le quote relative a over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a 2.20 e 1.64.

