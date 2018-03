Mestre Padova/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Mestre Padova: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Esame importante per la capolista contro una squadra ambiziosa

25 marzo 2018 Fabio Belli

Padova, esame Mestre (foto LaPresse)

Mestre-Padova, diretta dal signor D'Apice di Arezzo, domenica 25 marzo 2018 alle ore 16.30, sarà una delle sfide del programma della trentaduesima giornata del campionato di Serie C, nel girone B. Prova di qualità richiesta alla capolista Padova sul campo di un Mestre più che mai in corsa per un posto nei play off, risultato che sarebbe più che lusinghiero per una formazione neopromossa e tornata dopo diversi anni alla ribalta del professionismo. Il Mestre si presenta peraltro all'appuntamento in grande forma, dopo essere riuscito a sbancare nel turno infrasettimanale con un secco due a zero uno dei campi più difficili del girone B di Serie C, quello del Bassano. Il padova invece ha frenato di nuovo in casa, dopo la sconfitta contro il Teramo e una vittoria esterna ottenuta proprio in casa del Bassano.

I biancoscudati hanno ottenuto soltanto un punto dal confronto interno contro la Feralpisalò, ma in classifica restano comunque saldamente in testa, con otto punti di vantaggio sulla Sambenedettese seconda e nove sulla Reggiana terza (che ha disputato però finora una partita in meno rispetto ai veneti, e potrebbe dunque potenzialmente portarsi a sei lunghezze dal primo posto). Grazie al successo in casa dei vicentini invece il Mestre si è isolato al settimo posto in classifica, con cinque lunghezze di vantaggio sul Renate undicesimo e con la concreta prospettiva di potersi giocare gli spareggi per la Serie B, obiettivo che a fine stagione sarebbe stato sicuramente da sottoscrivere per una matricola partita innanzitutto per perseguire l'obiettivo della salvezza e del consolidamento tra i professionisti.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Per il match non sarà prevista diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo diretta streaming video via internet che si potrà seguire abbonandosi o effettuando l'acquisto della partita come utenti registrati sul sito elevensports.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni che si affronteranno allo stadio Mecchia di Portogruaro. I padroni di casa del Mestre schiereranno Favaro a difesa della porta e una difesa a tre composta da Poitti, Perna e Stefanelli. A centrocampo spazio a Casarotto, Boscolo e Rubbo per vie centrali, con Gritti che avrà il compito di presidiare la fascia destra e Fabbri che si muoverà invece sul lato mancino del campo. In attacco, al fianco del brasiliano Neto Pereira sarà schierato Spagnoli. Risponderà la capolista Padova con Bindi tra i pali e una linea difensiva a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra con Salviato, Russo, Cappelletti e Contessa. A centrocampo spazio a Pulzetti, Mandorlini e Belingheri, mentre in avanti si muoveranno Guidone, Sarno e Capello, schierati dal primo minuto nel tridente offensivo.

TATTICA E PRECEDENTI

I moduli a confronto nello scontro tattico fra le due squadre saranno il 3-5-2 per il Mestre guidato in panchina da Zironelli ed il 4-3-3 per il Padova allenato da Bisoli. Le due squadre si sono ritrovate quest'anno in un faccia a faccia di campionato allo stadio Euganeo di Padova, con i padroni di casa che si sono imposti con il punteggio di due a uno nel match d'andata grazie a una doppietta di Guidone, col Mestre che ha accorciato le distanze nel secondo tempo con un gol di Neto Pereira.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker relative alle scommesse sulla partita. Vittoria interna quotata 3.00 da Bet365, mentre Eurobet propone a 3.00 la quota dell'eventuale pareggio e Starvegas offre a una quota di 2.25 l'eventualità del successo in trasferta. Per le quote sui gol realizzati nel corso dell'incontro, Bet365 propone le quote relative a over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a 2.29 e 1.60.

