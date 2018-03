Miami Open 2018/ Diretta Del Potro Nishikori streaming video e tv, orario delle partite (tennis)

Diretta Miami Open 2018: info streaming video e tv, orario delle partite che si giocano in Florida. Il big-match mette di fronte Del Potro e Nishikori (oggi 25 marzo)

Entra sempre più nel vivo il Miami Open 2018, prestigioso torneo di tennis nella nota città della Florida che costituisce un torneo Masters 1000 per il circuito maschile Atp e un Premier Mandatory per le donne nel circuito Wta: in ogni caso siamo nella fascia che per importanza è inferiore solamente ai tornei del Grande Slam e si completa il grande mese di marzo sul cemento americano, già cominciato con il precedente torneo di Indian Wells. Le partite oggi avranno inizio a partire dalle ore 17.00 italiane, per il semplice motivo che le ore di fuso orario fra l’Italia e Miami tornano ad essere sei dato che pure da noi stanotte c’è stato il cambio dell’ora: in primo piano potremmo mettere la partita fra Juan Martin Del Potro e Kei Nishikori, senza ombra di dubbio il piatto forte della domenica a Miami.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

Gli appuntamenti in diretta tv con il Miami Open 2018 sono i soliti: il torneo maschile è in programma sulla televisione satellitare, precisamente su Sky Sport 2 e Sky Sport 3, e tutti gli abbonati potranno avvalersi della possibilità di seguire i match anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go. Il torneo femminile invece è trasmesso dalla web-tv federale SuperTennis (canale 64 del televisore), e sarà visibile anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone visitando senza costi aggiuntivi il portale www.supertennis.tv. Ricordiamo anche le pagine ufficiali del torneo presenti sui social network: abbiamo in particolare facebook.com/MiamiOpenTennis e, su Twitter, @miamiopen.

LE PARTITE PRINCIPALI

Abbiamo già detto che la partita sulla carta più interessante oggi sarà quella fra Juan Martin Del Potro e Kei Nishikori: l’argentino è reduce dal trionfo ad Indian Wells, primo torneo Masters 1000 della carriera per l’argentino, che senza infortuni avrebbe avuto ben altra carriera come aveva mostrato nel 2009 vincendo gli Us Open, adesso è finalmente tornato su ottimi livelli e proverà a fare la doppietta dei due tornei americani. Nishikori però è un avversario sicuramente ostico, sia pure questo non sia il miglior momento della carriera per il tennista giapponese: la partita meriterà in ogni caso di essere seguita con la massima attenzione. Partite con un favorito d’obbligo saranno invece quelle di Marin Cilic contro Vasek Pospisil e di Grigor Dimitrov contro Jeremy Chardy; favorito l’emergente coreano Chung Hyeon contro Michael Mmoh, equilibrata potrebbe essere la sfida fra Milos Raonic e Diego Sebastian Schwartzmann. Tra le donne attenzione soprattutto alla padrona di casa Venus Williams, che dovrà sfidare Kiki Bertens; saranno certamente favorite Jelena Ostapenko e Petra Kvitova rispettivamente contro Beatriz Haddad Maia e Sofia Kenin, mentre potrebbero essere più equilibrate le sfide fra Elina Svitolina e Daria Gavrilova e fra Elise Mertens e Johanna Konta.

