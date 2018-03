Monopoli Catanzaro/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Monopoli Catanzaro: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Scontro tra due squadre reduci da due pareggi nel turno infrasettimanale

25 marzo 2018 Stefano Belli

Monopoli, sfida al Catanzaro (foto LaPresse)

Monopoli-Catanzaro, diretta dal signor Cudini di Fermo, domenica 25 marzo 2018 alle ore 16.30, sarà una delle sfide del programma della trentaduesima giornata del campionato di Serie C, nel girone C. Due pareggi per Monopoli e Catanzaro nell'ultimo turno di campionato. I Gabbiano hanno però riposato nell'impegno infrasettimanale che ha coinvolto tutte le altre squadre, restando fermi alla sfida contro la Paganese di domenica scorsa. All'ottavo posto in classifica nel girone C di Serie C, ma a sole quattro lunghezze dalla Juve Stabia e il Siracusa al quarto posto, i pugliesi hanno ormai da tempo ritrovato un buon livello di continuità di rendimento, con la gestione di Scienza in panchina sicuramente soddisfacente. E quest'anno potrebbe concretizzarsi la speranza del Monopoli di partecipare finalmente ai play off per la Serie B: certo non bisognerà perdere terreno in un rush finale che si prospetta invece inaspettatamente caldo per il Catanzaro.

Riuscendo a rimontare mercoledì scorso in casa contro la Virtus Francavilla, i calabresi sono riusciti a trovare una boccata d'ossigeno indispensabile, dopo quattro sconfitte consecutive. Quattro punti di vantaggio sul quartultimo posto, ma quattro punti nelle ultime otto partite di campionato disputate sono un ruolino di marcia preoccupante e soprattutto un bottino troppo misero per poter pensare di raggiungere la salvezza senza patemi d'animo. Il Monopoli però in casa è un brutto cliente e non perde dal 25 novembre.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Per il match non sarà prevista diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo diretta streaming video via internet che si potrà seguire abbonandosi o effettuando l'acquisto della partita come utenti registrati sul sito elevensports.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni che scenderanno in campo allo Stadio Veneziani di Monopoli. I padroni di casa pugliesi giocheranno con Bardini in porta e una difesa a tre composta da Mercadante, Bei e Ferrara. A centrocampo spazio per l'argentino Scoppa e per il greco Sounas, mentre Rota giocherà sulla corsia laterale di destra e Donnarumma sulla corsia laterale di sinistra. In attacco, si muoveranno Genchi, Saraò e Salvemini. Risponderà il Catanzaro con Nordi in porta alle spalle di una linea difensiva a quattro schierata rispettivamente dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra con De Giorgi, Di Nunzio, Gambaretti e Sabato. A centrocampo al fianco del belga Van Ransbeeck si muoveranno il romeno Onescu e Spighi, mentre nel tridente offensivo saranno schierati dal primo minuto Falcone, Cunzi e Letizia.

TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente si confronteranno il Monopoli allenato da Scienza con un 3-4-3 e il Catanzaro allenato da Pippo Pancaro con un 4-3-3. Il match d'andata disputato in questo campionato in Calabria è terminato uno a zero per il Catanzaro con gol di Letizia in apertura di match. Due a due il risultato dell'ultimo precedente disputato a Monopoli, gol di Montini e D'Auria per i padroni di casa e di Saraò e Basrak per i calabresi.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker relative alle scommesse sulla partita. Vittoria interna quotata 1.90 da Snai, mentre Eurobet propone a 3.25 la quota dell'eventuale pareggio e Bet365 offre a una quota di 4.00 l'eventualità del successo in trasferta. Per le quote sui gol realizzati nel corso dell'incontro, Starvegas propone le quote relative a over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a 2.00 e 1.72.

© Riproduzione Riservata.