Motocross/ Gp Spagna 2017 Redsand info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (oggi 6 agosto)

Diretta motocross Gp Spagna 2018 info streaming video e tv a Redsand: orario e risultato live della terza gara del Mondiale con Tony Cairoli (oggi 25 marzo).

25 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Diretta motocross (LaPresse)

Oggi, domenica 25 marzo, è di nuovo protagonista il motocross che propone il Gran Premio di Spagna 2018, terzo atto del Mondiale Motocross che è ormai entrato nel vivo, con l’auspicio che Tony Cairoli sia per l’ennesima volta grande protagonista. Attualmente il siciliano è al secondo posto della Classifica Mondiale Piloti con 91 punti, alle spalle solamente dell’olandese Jeffrey Herlings, che guida la graduatoria con 97 punti. La stagione comunque è appena iniziata: gli appuntamenti saranno ben diciannove, oggi l’appuntamento è dunque con il Gp Spagna a Redsand, pista - il nome in inglese sabbia rossa la descrive già bene - che sorge nei pressi della località di Vilafamés, nella Comunità Valenciana.

Tony Cairoli è il campione in carica ed è giunto a quota nove titoli iridati in una carriera da leggenda, iniziata con due Mondiali vinti nella MX2 nel 2005 e nel 2007 e poi proseguita nella classe regina (prima denominata MX1 e adesso MXGP) nella quale ha vinto la bellezza di sei titoli iridati consecutivi dal 2009 al 2014. In questa stagione per ora si profila una lotta ristretta a due soli centauri: in Argentina Cairoli ha vinto gara-1 mentre gara-2 è andata ad Herlings, che settimana scorsa invece ha fatto doppietta nella gara di casa a Valkenswaard, primo dei due Gp olandesi della stagione - in Italia però saranno ben tre, a Pietramurata, Ottobiano e Imola.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL GP SPAGNA 2018 DI MOTOCROSS

Per seguire il Gran Premio di Spagna 2018 di motocross a Redsand (Vilafamés) l'appuntamento sarà in diretta tv su Eurosport 2 - canale visibile sia sulla piattaforma satellitare Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium -, che trasmetterà in tempo reale entrambe le gare della classe regina MXGP e pure della classe MX2, di conseguenza ci sarà anche la diretta streaming video garantita a seconda delle varie piattaforme da Sky Go, Premium Play oppure Eurosport Player.

Passiamo adesso a vedere quali saranno gli orari dei principali appuntamenti dell'intensa giornata odierna con le due categorie maggiori del motocross. Le due gare della classe MXGP avranno luogo rispettivamente alle ore 14.15 e alle ore 17.10 italiane, che naturalmente saranno gli stessi orari anche in Spagna, non essendoci problemi di fuso orario. Entrambe le gare della categoria regina saranno precedute da quelle della classe MX2, che andranno invece in scena alle ore 13.15 e alle ore 16.10 italiane.

