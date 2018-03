Palermo Carpi/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Palermo Carpi: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Al Barbera si affrontano due squadre che non perdono da quattro partite in Serie B

25 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Palermo Carpi, Serie B 32^ giornata (Foto LaPresse)

Palermo Carpi, che sarà diretta dall’aribitro Ghersini, si gioca alle ore 15:00 di domenica 25 marzo ed è valida per la 32^ giornata del campionato di Serie B 2017-2018. Al Renzo Barbera si affrontano due squadre che fanno parte della metà alta della classifica, ma che sono divise da 7 punti in classifica: entrambe devono ancora recuperare una gara, il Palermo in questo momento occupa la terza posizione con 51 punti e deve recuperarne tre al Frosinone (che ha una partita in più) per tornare a far parte delle due squadre che otterrebbero la promozione diretta. Sono invece 44 i punti del Carpi, ottavo insieme al Parma: i biancorossi sarebbero ai playoff per aver vinto la partita di andata, ma il ritorno al Tardini è ancora da giocare e dunque la situazione è ancora in divenire, senza contare ovviamente le altre squadre che gravitano in quelle posizioni e che di conseguenza potrebbero dare fastidio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Palermo Carpi è trasmessa in diretta tv esclusivamente per i possessori di un abbonamento alla televisione satellitare: per loro l’appuntamento è su Sky Calcio 1 (chi non fosse abbonato al pacchetto Calcio potrà acquistare il singolo evento con il codice 413771). Naturalmente in assenza di un televisore sarà possibile assistere a questa partita anche usufruendo di dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone: basterà attivare la diretta streaming video con l’applicazione Sky Go, che non richiede costi aggiuntivi. Ricordiamo anche il programma Diretta Gol Serie B, in onda su Sky Sport 1 e che fornisce in tempo reale tutti gli highlights, le reti e le fasi salienti dai campi collegati e sui quali si gioca in contemporanea.

IL CONTESTO

Il pareggio di Novara ha spezzato una serie di due vittorie del Palermo, che non sono tante ma non si erano più verificate addirittura da metà dicembre; il problema dei rosanero, vale a dire la continuità dei risultati, rimane lo stesso di altre squadre ma per Bruno Tedino è sicuramente più “vistoso”, perchè questa era una squadra destinata a dominare il campionato e invece, allo stato attuale delle cose, potrebbe ritrovarsi a giocare gli insidiosi playoff. Ad ogni modo sono quattro le partite senza sconfitte, ma nel girone di ritorno il Palermo ha messo insieme solo 12 punti; non una media con la quale si possa andare direttamente in Serie A. Lotta per i playoff il Carpi, che ha giocato anche lo scorso anno; la stagione per i ragazzi di Antonio Calabro sta ricalcando di fatto quanto è accaduto con Fabrizio Castori, ma questa squadra sta trovando qualche difficoltà di troppo a confermarsi e per tutto il campionato è rimasta oscillante in classifica, spesso e volentieri però fuori dalle prime otto. Ultimamente i biancorossi hanno ritrovato un po’ di ritmo: hanno vinto due delle ultime tre partite e non perdono - come il Palermo - da quattro gare, avendo ottenuto soltanto una sconfitta nelle ultime otto e due nelle ultime 12. La vittoria quindi serve a entrambe le squadre: sarà interessante capire chi riuscirà a centrarla.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO CARPI

Il Palermo ritrova Bellusci, squalificato a Novara: si riprende il posto in difesa e manda in panchina uno tra Szyminski e Dawidowicz, mentre Struna dovrebbe essere confermato davanti a Pomini. Per il resto, rispetto al Piola non dovrebbe cambiare granchè: Rispoli a destra con Gnahoré e Jajalo che invece vanno verso una maglia in mezzo (ma attenzione a Chochev, che come sempre se la gioca), a sinistra invece in assenza di Aleesami ci sarà ancora Fiordilino. Davanti Nestorovski è ovviamente il riferimento, La Gumina con il gol di sabato scorso si è forse guadagnato un’altra maglia da titolare ma dovrà sudarsela contro Moreo e Trajkovski. Nel Carpi si rivede Malick Mbaye, ma non è detto che giocherà dal primo minuto: potrebbe farlo se Pasciuti venisse spostato a destra al posto di Pachonik, in alternativa il numero 19 e Sabbione restano favoriti sulle mezzali con Verna che detterà i tempi della manovra, a sinistra invece dovrebbe andare Di Chiara. Difesa con capitan Fabrizio Poli schierato al fianco di Capela e Ligi, con Brosco che parte qualche passo indietro; in porta ci sarà ovviamente Colombi, davanti a tutti Melchiorri avrà in Garritano (favorito) o Malcore il suo sparring partner.

QUOTE E PRONOSTICO

Il Palermo è chiaramente favorito per la partita del Barbera, almeno secondo i pronostici tracciati sulla carta: l’agenzia di scommesse Snai ci dice che il segno 1 per la vittoria dei rosanero vale 1,85 contro il 4,50 che accompagna il segno 2, identificativo del successo esterno del Carpi. Potrete anche giocare il pareggio per questa partita di Serie B: se le cose dovessero effettivamente andare in questo modo, la vostra vincita sarebbe di 3,30 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

