Perugia Ravenna/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Serie A1 play off-quarti)

Diretta Perugia Ravenna: info streaming video e tv della decisiva gara 3 per i quarti di finale play off scudetto di Serie A1. In palio oggi il passaggio alle semifinali.

25 marzo 2018 Michela Colombo

La formazione di Perugia (da Facebook ufficiale)

Perugia Ravenna, diretta dagli arbitri Gianni Bartolini e Stefano Cesare, è la partita in programma oggi domenica 25 marzo al Pala Evangelisti: fischio d’inizio previsto per le ore 18.00. Si accende quindi oggi gara 3 di questo emozionante quarto di finale dei play off scudetto della Superlega. Se alla vigilia della fase finale della Superlega, pareva tutto facile per la squadra umbra, ora i ragazzi di Lollo Bernardi rischiano di veder svanito il sogno scudetto dopo le belle cose fatte vedere in Supercoppa e in Champions League, oltre che nella regular season (terminata dalla Sir con la prima posizione in classica). Ecco quindi che dopo il successo di peso ottenuto in Champions league nei play off a 12 con l’Halkbank, ci attendiamo grandi cose oggi da Perugia. La sfida non sarà però semplice visto che i romagnoli sono di ritorno dall’avvenuta qualificazione alla finale della Challenge Cup.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che gara 3 tra Perugia e Ravenna, attesa alle ore 18.00 sarà visibile in diretta tv sulla tv di stato: appuntamento quindi al canale raisport + al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Ricordiamo che la sfida sarà anche visibile in diretta streaming video tramite il portale raiplay.it.

IL CONTESTO

Dopo il trionfo in gara 1 e la debacle vissuta in gara 2 in casa umbra è necessario un reset: oggi si gioca come una finale la gara 3 contro Ravenna e in entrambi gli spogliatoi la concentrazione è massima. Se non consideriamo quanto accaduto domenica scorsa, possiamo ben dire che la compagine di Bernardi è la favorita assoluta visto i tabellini segnati in stagione e i traguardi raggiunti quest’anno sul continente come nelle competizioni nazionali. Eppure anche Ravenna non è stata da meno, benchè abbia chiuso la regular season solo all’ottavo posto della classifica. La compagine di Fabio Soli però ha avuto modo di abituarsi a questo tipo di sfide grazie anche alla sua partecipazione al terzo torneo continentale della CEV, la Challenge Cup. Anzi proprio qui i romagnoli hanno raggiunto una meritatissima finale contro l’Olympiacos Pireo: ecco quindi che vediamo bene come Ravenna scenda oggi in campo con rispetto per l’avversario ma senza alcuna paura. In uno scontro così aperto e unico potrebbe quindi davvero succedere di tutto: solo il campo ci già chi avrà accesso alle prossime semifinali.

