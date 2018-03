Pescara Empoli/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Pescara Empoli info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live: all’Adriatico gustosa sfida di Serie B (oggi 25 marzo)

25 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Pescara Empoli (Foto LaPresse)

Pescara Empoli sarà diretta dall’arbitro Piccinini; la partita sarà valida per la trentaduesima giornata di Serie B 2017-2018 e si gioca alle ore 15.00 di questo pomeriggio, domenica 25 marzo, allo stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia, dove i padroni di casa del Pescara allenato da Massimo Epifani ospiteranno l’Empoli di Aurelio Andreazzoli. Il fallimento del progetto di Zdenek Zeman è confermato dalla classifica, che inchioda il Pescara a quota 37 punti, più vicino alla zona playout che a quella playoff. Gli abruzzesi di conseguenza devono darsi una mossa nella parte finale di questo campionato, come minimo per evitare di essere risucchiati nella lotta per la salvezza e magari per provare a riaccendere una speranza playoff, a dire il vero per il momento decisamente improbabile.

Dall’altra parte ci sarà un Empoli che invece vola: primo posto con 57 punti, vantaggio che comincia a crescere sulle inseguitrici e di gran lunga migliore attacco del campionato con 65 gol all’attivo (nessuna altra squadra ne ha segnati più di 52). I toscani dunque stanno benissimo e non hanno alcuna intenzione di rallentare: la promozione diretta è il grande obiettivo stagionale dell’Empoli, che punta a tornare immediatamente nella Serie A persa l’anno scorso crollando nel finale di campionato. Il cammino è ad un ottimo punto, a patto naturalmente di non ripetere quanto fatto nella primavera scorsa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Pescara Empoli sarà visibile in diretta tv in questa domenica pomeriggio in cui la Serie A si ferma esclusivamente sui canali della televisione satellitare, come d’altronde tutto il campionato di Serie B che anche quest’anno è una esclusiva di Sky: l’appuntamento per oggi pomeriggio è dunque su Sky Calcio 3, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio Adriatico anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA EMPOLI

Parlando adesso delle probabili formazioni di Pescara Empoli, vediamo quali potrebbero essere le scelte iniziali dei due allenatori. Infortunato Palazzi, per gli abruzzesi impostiamo un 3-5-2 con Perrotta, Coda e Fornasier a protezione della porta di Fiorillo; Balzano esterno destro, a sinistra Crescenzi, nel cuore della mediana ecco Coulibaly affiancato dalle mezzali Brugman e Valzania. Infine il tandem d’attacco, che dovrebbe vedere titolari Mancuso e Pettinari. L’Empoli invece dovrebbe proporre il 4-3-1-2 con Gabriel fra i pali; davanti a lui i centrali Maietta e Luperto, con Di Lorenzo terzino destro e Pasqual a sinistra. Nel terzetto di centrocampo potrebbero agire Krunic, Castagnetti e Bennacer, mentre con il rientro di Caputo non dovrebbero esserci dubbi in attacco, con Zajc alle spalle di Donnarumma e del capocannoniere del campionato.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico favorevole agli ospiti per questa partita fra Pescara ed Empoli, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai: il segno 2 che indica naturalmente una vittoria esterna dell’Empoli pagherebbe 2,05 volte la posta in palio, mentre la quota si alza per il pareggio e per la vittoria casalinga del Pescara, considerata l’opzione meno probabile all’Adriatico. Per il segno X infatti si potrebbe vincere 3,30 volte la posta in palio, con il segno 1 invece si raggiunge la quota di 3,55.

