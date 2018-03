Pordenone Reggiana/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Pordenone Reggiana: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Ramarri in cerca di continuità dopo aver ritrovato la vittoria in casa

25 marzo 2018 Fabio Belli

Pordenone, sfida alla Reggiana (foto LaPresse)

Pordenone-Reggiana, diretta dal signor De Angeli di Abbiategrasso, domenica 25 marzo 2018 alle ore 16.30, sarà una delle sfide del programma della trentaduesima giornata del campionato di Serie C, nel girone B. Dopo essere tornato a festeggiare un successo in casa tra le mura amiche dello stadio Bottecchia, che mancava da tre mesi e che nello scorso weekend è stato ottenuto nel match contro la Fermana, i Ramarri hanno dato continuità al loro discreto momento pareggiando nel turno infrasettimanale sul sempre difficile campo della Triestina. Il Pordenone ha vissuto un inverno molto difficile, con poche vittorie e una squadra che per tante settimane è parsa quasi disorientata dall'avventura vissuta in Coppa Italia, con la sfida a San Siro contro l'Inter destinata a restare nella storia del club.

Questo può aver distolto però da un campionato che i friulani volevano vivere da protagonisti, e che solo recentemente, come si è visto nel derby contro la Triestina, sono riusciti di nuovo a interpretare col giusto spirito. Il Pordenone è ora ottavo in classifica appaiato proprio agli alabardati e può ancora credere nei play off, a patto di dare continuità al suo cammino, soprattutto in casa dove i neroverdi hanno perso davvero molti punti. La Reggiana terza della classe, ma virtualmente a sei punti dalla capolista Padova vista la partita disputata in meno, rappresenterà senza dubbio un esame probante, con i granata che nel turno infrasettimanale non sono andati oltre un pareggio senza reti sul campo del fanalino di coda Fano.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Per il match non sarà prevista diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo diretta streaming video via internet che si potrà seguire abbonandosi o effettuando l'acquisto della partita come utenti registrati sul sito elevensports.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni che si affronteranno allo stadio Ottavio Bottecchia di Pordenone. I Ramarri padroni di casa schiereranno Mazzini a difesa della porta, Formiconi sull'out difensivo di destra e De Agostini sull'out difensivo di sinistra, mentre Parodi e Stefani saranno i due centrali della retroguardia. A centrocampo, terzetto titolare con Misuraca, Burrai e Caccetta alle spalle del trequartista Cicerelli, che sarà chiamato ad ispirare la manovra offensiva del tandem Nocciolini-Ciurria. Risponderà la Reggiana con Facchin tra i pali e una linea difensiva a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra rispettivamente con Ghiringhelli, Crocchianti, Bastrini e Panizzi. A centrocampo spazio a Vignali, Bovo e allo spagnolo Riverola, mentre saranno schierati dal primo minuto nel tridente offensivo granata Cianci, Rosso e Cattaneo.

TATTICA E PRECEDENTI

Al 4-3-1-2 del Pordenone schierato dall'allenatore Rossitto, risponderà il 4-3-3 della Reggiana allenata da Eberini. Granata che hanno vinto al Mapei Stadium il match d'andata di questo campionato, uno a zero con rete decisiva messa a segno da Cianci. I Ramarri si sono aggiudicati invece l'ultimo precedente casalingo datato 12 novembre 2016, due a zero con una rete per tempo, marcatori Suciu e Cattaneo.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker relative alle scommesse sulla partita. Vittoria interna quotata 2.35 da Eurobet, mentre Snai propone a 2.95 la quota dell'eventuale pareggio e Bet365 offre a una quota di 2.60 l'eventualità del successo in trasferta. Per le quote sui gol realizzati nel corso dell'incontro, Starvegas propone le quote relative a over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a 2.20 e 1.58.

© Riproduzione Riservata.