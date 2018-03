Pro Vercelli Avellino/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Pro Vercelli Avellino info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live: la partita di Serie B al Piola (oggi 25 marzo)

25 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Pro Vercelli-Avellino, LaPresse

Pro Vercelli Avellino sarà diretta dall’arbitro Di Martino; la partita, valida per la trentaduesima giornata di Serie B 2017-2018, si gioca alle ore 15.00 di questo pomeriggio, domenica 25 marzo, allo stadio Silvio Piola, dove i padroni di casa della Pro Vercelli allenata da Gianluca Grassadonia ospiteranno l’Avellino di Walter Novellino. La classifica ci parla di uno scontro che sarà molto importante in zona salvezza: la Pro Vercelli finora in campionato ha raccolto appena 29 punti e se il torneo finisse oggi i piemontesi sarebbero retrocessi in Serie C. Non serve aggiungere altro: la Pro Vercelli ha bisogno di cambiare ritmo e una partita casalinga contro una squadra che la precede di poco in classifica è naturalmente un’occasione che non si può sbagliare.

D’altro canto l’Avellino, che di punti ne ha 35, ha l’occasione per allontanare la zona calda e affossare una delle inseguitrici. Ad oggi gli irpini eviterebbero anche i playoff, ma le differenze in classifica sono ancora minime e dunque non si può fare calcoli: vincendo oggi gli uomini di Novellino si metterebbero in una posizione senza dubbio più tranquilla, altrimenti anche l’Avellino piomberebbe nella bagarre. La trasferta in Piemonte potrebbe dunque essere uno snodo fondamentale per il finale di stagione dell’Avellino.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Pro Vercelli Avellino sarà visibile in diretta tv in questa domenica pomeriggio in cui la Serie A si ferma esclusivamente sui canali della televisione satellitare, come d’altronde tutto il campionato di Serie B che anche quest’anno è una esclusiva di Sky: l’appuntamento per oggi pomeriggio è dunque su Sky Calcio 6, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio Piola anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI PRO VERCELLI AVELLINO

Osserviamo adesso le probabili formazioni di Pro Vercelli Avellino e quali potrebbero essere le scelte iniziali dei due allenatori. Per i piemontesi si può ipotizzare un 3-5-2 con Pigliacelli in porta e davanti a sé la difesa a tre con Gozzi, Bergamelli e Berra; ecco poi Germano esterno destro, Mammarella a sinistra, mentre Castiglia sarà il perno della mediana assistito dalle mezzali Konaté e Paghera. Infine, Kanoute e Raicevic potrebbero formare la coppia di attaccanti. Diversi assenti per l’Avellino: Molina e Asencio squalificati, Lasik e Morosini infortunati. Nel modulo 4-4-2 ecco Lezzerini in porta, Migliorini e Kresic difensori centrali, Ngawa terzino destro e Rizzato a sinistra. A centrocampo dovremmo vedere la coppia di mediani formata da Di Tacchio e D’Angelo, Laverone esterno destro e Bidaoui a sinistra. Infine, la coppia d’attacco dovrebbe essere composta da Gavazzi e Ardemagni.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico favorevole ai padroni di casa per questa partita fra Pro Vercelli ed Avellino, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai: il segno 1 che indica naturalmente una vittoria casalinga della Pro Vercelli pagherebbe 2,25 volte la posta in palio, mentre la quota si alza per il pareggio e per la vittoria esterna dell’Avellino, considerata l’opzione meno probabile allo stadio Piola, anche se con differenze non così nette. Per il segno X infatti si potrebbe vincere 3,05 volte la posta in palio, con il segno 2 invece si raggiunge la quota di 3,35.

