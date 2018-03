Ravenna Gubbio/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

25 marzo 2018 Fabio Belli

Il Ravenna ospita il Gubbio (foto LaPresse)

Ravenna-Gubbio, diretta dal signor Viotti di Tivoli, domenica 25 marzo 2018 alle ore 20.30, sarà uno dei posticipi serali della trentaduesima giornata del campionato di Serie C, nel girone B. Il Ravenna è rimasto a riposo nell'ultimo turno infrasettimanale del girone B di Serie C, ma i romagnoli arrivano al nuovo appuntamento del weekend letteralmente lanciati da una serie di tre vittorie consecutive che li ha allontanati in maniera considerevole dai bassifondi della classifica. Dopo aver battuto il Pordenone in casa e l'Albinoleffe in trasferta, il Ravenna è riuscito infatti a superare anche il Mestre tra le mura amiche dello stadio Benelli lo scorso fine settimana, portandosi al dodicesimo posto con quattro punti di vantaggio sulla zona play out, ottima dote per una squadra che fino a poco più di un mese fa era totalmente invischiata nella zona calda della classifica.

Senza dimenticare che il Ravenna ha anche disputato una partita in meno rispetto al Santarcangelo penultimo e addirittura due in meno rispetto al Teramo terzultimo, appaiato al Gubbio che ha sua volta ha giocato un match in meno dei romagnoli. Dunque il vantaggio potrebbe essere anche maggiore, con gli umbri che rappresentano comunque un cliente difficile, reduci da un pareggio ricco di gol in casa contro il Renate. Risultato che ha interrotto per il Gubbio una serie nera di tre sconfitte consecutive, e ha regalato nuova fiducia ai rossoblu nella corsa salvezza.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Per il match non sarà prevista diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo diretta streaming video via internet che si potrà seguire abbonandosi o effettuando l'acquisto della partita come utenti registrati sul sito elevensports.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni che si affronteranno allo stadio Benelli di Ravenna. I padroni di casa romagnoli schiereranno Favaro a difesa della porta, alle spalle di una difesa a tre con Politti, Gritti e Perna schierati titolari. Fabbri sarà l'esterno di fascia destra e Lavagnoli l'esterno di fascia sinistra, con Casarotto, Boscolo e Beccaro centrali di centrocampo. In attacco, confermato il tandem Sottovia-Spagnoli. La risposta del Gubbio sarà affidata a Volpe, estremo difensore alle spalle di una linea difensiva a quattro con Kalombo esterno laterale di destra, Pedreli esterno laterale di sinistra e Burzigotti e Dierna centrali della retroguardia. A centrocampo sull'out di destra giocherà Bazzoffia mentre Ciccone sarà impiegato come esterno laterale mancino. Bergamini e Sampietro saranno i due centrocampisti centrali, con Casiraghi (autore di una doppietta nell'ultimo pareggio degli umbri contro il Renate) giocherà da trequartista di supporto all'unica punta di ruolo, Marchi.

TATTICA E PRECEDENTI

I due allenatori, Antonioli per il Ravenna e Pagliari per il Gubbio, schiereranno tatticamente le due squadre rispettivamente con il 3-5-2 e con il 4-4-1-1. Nel match d'andata di questo campionato disputato allo stadio Barbetti di Gubbio si è fatto registrare un colpaccio esterno dei romagnoli, vincenti grazie ad un gol di Broso siglato a metà primo tempo. L'ultimo precedente a Ravenna è datato 16 gennaio 2011, padroni di casa vincenti con il punteggio di due a uno. Il Gubbio non batte il Ravenna in campionato dalla sfida giocata in casa il 6 gennaio 2004 e vinta con il punteggio di due a zero.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker relative alle scommesse sulla partita. Vittoria interna quotata 2.10 da Snai, mentre Eurobet propone a 3.20 la quota dell'eventuale pareggio e Starvegas offre a una quota di 3.35 l'eventualità del successo in trasferta. Per le quote sui gol realizzati nel corso dell'incontro, Bet365 propone le quote relative a over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a 2.25 e 1.62.

