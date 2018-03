Renate Vicenza/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Renate Vicenza: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Padroni di casa ancora senza vittorie nel 2018, ma ai berici servono punti

25 marzo 2018 Fabio Belli

Vicenza, impegno in casa del Renate (foto LaPresse)

Renate-Vicenza, diretta dal signor Andreini di Forlì, domenica 25 marzo 2018 alle ore 16.30, sarà una delle sfide del programma della trentaduesima giornata del campionato di Serie C, nel girone B. Nel 2018 la vittoria per il Renate non vuole proprio arrivare e anche nell'ultima trasferta di Gubbio i brianzoli non sono andati al di là di un pareggio per due reti a due. Risultato che ha fatto uscire i nerazzurri dalla zona play off, crollo ritenuto improbabile quando occupavano la seconda piazza della classifica nel girone B di Serie C, ma ormai da tempo il Renate non riesce a centrare l'appuntamento con i tre punti, e ora sembra quasi che la squadra debba guardarsi maggiormente le spalle, considerando che Gubbio e Teramo in zona play out sono distanti solamente sette lunghezze.

In casa del Renate arriva un Vicenza in flessione dopo un periodo che aveva fatto addirittura pensare a una possibile rimonta dei berici verso la zona play off. Nelle ultime quattro partite di campionato i biancorossi sono riusciti invece a raccogliere solo un punto sul campo della Triestina, ed anche nell'ultimo turno infrasettimanale sono usciti sconfitti dal pur difficile campo della Sambenedettese seconda della classe. La salvezza è un obiettivo fondamentale per un Vicenza che dovrà poi giocare in estate la partita più importante, quella societaria, per trovare un acquirente che riesca a salvare il club dal fallimento e a non farlo sparire dalla mappa del calcio professionistico, dopo anni gloriosi in Serie A.

INFO STRAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Per il match non sarà prevista diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo diretta streaming video via internet che si potrà seguire abbonandosi o effettuando l'acquisto della partita come utenti registrati sul sito elevensports.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni che si affronteranno allo stadio Città di Meda . I brianzoli padroni di casa schiereranno Di Gregorio in porta, Anghileri in posizione di terzino destro e Vannucci in posizione di terzino sinistro, con Di Gennaro e Malgrati centrali di difesa. La linea di centrocampo sarà a tre con Simonetti, Pavan e Palma schierati titolari, sul fronte offensivo nel tridente partiranno dal primo minuto Gomez, Finocchio e Lunetta. Risponderà il Vicenza con Valentini a difesa della porta alle spallle di una difesa a quattro con Malomo, Milesi, Crescenzi e Giraudo schierati rispettivamente dall'out di destra a quello di sinistra. Romizi, Tassi e Giorno faranno muro a centrocampo alle spalle del trequartista De Giorgio, schierato di supporto alla coppia offensiva in cui i titolari saranno Ferrari e Comi.

TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente si affronteranno il 4-3-3 del Renate allenato da Cevoli ed il 4-3-1-2 del Vicenza guidato in panchina da Zanini. Le due formazioni si sono ritrovate per la prima volta di fronte quest'anno in un campionato professionistico, ed è terminato uno a uno il match d'andata giocato allo stadio Menti. Brianzoli in vantaggio con Lunetta ad inizio primo tempo, ma raggiunti dai berici con un gol siglato da Comi nel finale.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker relative alle scommesse sulla partita. Vittoria interna quotata 2.00 da Snai, mentre Eurobet propone a 3.20 la quota dell'eventuale pareggio e Starvegas offre a una quota di 3.50 l'eventualità del successo in trasferta. Per le quote sui gol realizzati nel corso dell'incontro, Bet365 propone le quote relative a over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a 2.25 e 1.62.

