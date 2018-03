Rende Trapani/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Rende Trapani: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Calabresi in calo, i granata (ora secondi) ne approfitteranno?

25 marzo 2018 Stefano Belli

Trapani, trasferta a Rende (foto LaPresse)

Rende-Trapani, diretta dal signor Donda di Cormons, domenica 25 marzo 2018 alle ore 14.30, sarà una delle sfide del programma della trentaduesima giornata del campionato di Serie C, nel girone C. Il Rende sembra aver frenato la sua sbalorditiva corsa, che l'aveva reso la vera e propria matricola terribile del campionato di Serie C, nel girone C. Al settimo posto solitario, la squadra allenata da Trocini si trova ancora a tre punti dalla quarta piazza, ma la sconfitta sul campo della Sicula Leonzio ha sicuramente dimostrato come qualcosa sia cambiato per una squadra che dopo tanti risultati positivi, ha raccolto solamente due punti nelle ultime quattro partite disputate in campionato.

Di contro, il Rende si troverà di fronte un Trapani che nel turno infrasettimanale ha ottenuto una striminzita ma importantissima vittoria sul campo del fanalino di coda Akragas, che pur giocando più di metà partita in superiorità numerica grazie all'espulsione di Silvestri tra le fila granata, è stato costretto a capitolare a metà ripresa. Il Trapani ha ottenuto una vittoria che gli ha permesso di riagganciare il Catania (fermato a sua volta sul pari a Bisceglie) al secondo posto in classifica, e soprattutto di portarsi a sole sei lunghezze di distanza dalla prima posizione occupata dal Lecce. Serie B diretta ancora difficile come obiettivo, ma la squadra allenata da Alessandro Calori sembra in grado di portare avanti la sua lenta ma costante rimonta verso la vetta della classifica del girone C del campionato di terza serie.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Per il match non sarà prevista diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo diretta streaming video via internet che si potrà seguire abbonandosi o effettuando l'acquisto della partita come utenti registrati sul sito elevensports.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni che si affronteranno allo stadio Marco Lorenzon di Rende. Padroni di casa calabresi schierati con De Brasi in porta e una difesa a tre composta da Cuomo, Pambianchi e Germinio. A centrocampo giocherà Godano sulla corsia laterale di destra e il francese Blaze sulla corsia laterale di sinistra, mentre il marocchino Laaribi nella zona centrale di centrocampo sarà affiancato da Gigliotti e Rossini. In attacco, il brasiliano Ferreira farà coppia con Ricciardo. Risponderà il Trapani con Furlan estremo difensore alle spalle di Fazio, Drudi e Rizzo, mentre Silvestri mancherà per squalifica dopo essere stato espulso nel match contro l'Akragas. A centrocampo, Visconti sulla fascia destra e Minelli sulla fascia sinistra saranno gli esterni laterali, mentre Scarsella, Corapi e Palumbo si muoveranno per vie centrali sulla mediana, con Evacuo e Polidori coppia offensiva titolare.

TATTICA E PRECEDENTI

Le due squadre si affronteranno con moduli speculari, il 3-5-2 sarà la scelta tattica sia del Rende allenato da Trocini, sia del Trapani guidato in panchina da Calori. Le due squadre si sono affrontate in tempi recenti solamente nel match d'andata di questo campionato, netta affermazione dei siciliani con un quattro a zero firmato dalle reti di Evacuo, Murano, Silvestri e Fazio.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker relative alle scommesse sulla partita. Vittoria interna quotata 2.90 da Eurobet, mentre Bet365 propone a 3.00 la quota dell'eventuale pareggio e Starvegas offre a una quota di 2.25 l'eventualità del successo in trasferta. Per le quote sui gol realizzati nel corso dell'incontro, Bet365 propone le quote relative a over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a 2.20 e 1.64.

