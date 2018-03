Risultati Serie B/ Classifica aggiornata, diretta gol live score (32^ giornata, oggi 25 marzo)

Risultati Serie B: classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite per la 32^ giornata, oggi si disputano le ultime nove sfide (25 marzo)

25 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Risultati Serie B - LaPresse

La Serie B è pronta ad offrirci una grande domenica con le partite della trentaduesima giornata: sfruttando la pausa del campionato maggiore per gli impegni delle Nazionali, la Serie B 2017-2018 si godrà una domenica da protagonista assoluta, con ben nove partite spalmate su quattro differenti fasce orarie, che completeranno questo turno dopo i due anticipi Spezia Ascoli e Bari Brescia che sono stati disputati ieri. Vediamo dunque il programma completo di questa domenica di Serie B: si comincia alle ore 12.30 con Parma-Foggia, poi ecco alle ore 15.00 Cremonese-Entella, Palermo-Carpi, Pescara-Empoli, Pro Vercelli-Avellino, Salernitana-Novara e Ternana-Frosinone. Il primo posticipo sarà alle ore 18.00 Venezia-Cittadella, infine alle ore 20.30 si giocherà Cesena-Perugia.

CLASSIFICA SERIE B: LA LOTTA PER LA PROMOZIONE

Dal momento che giocheranno oggi le prime quattro della classifica, è doveroso fare subito il punto sulla lotta per le prime due posizioni, quelle che al termine della stagione regolare garantiranno la promozione senza dover passare dai playoff. In questo momento la squadra che sta meglio è l’Empoli: non solo perché è la capolista, ma anche perché è quella che gioca meglio, segna di più e di conseguenza l’unica che sembra in grado di allungare. Vedremo se la squadra di Aurelio Andreazzoli confermerà tutto questo anche oggi, in occasione della trasferta a Pescara: gli abruzzesi non stanno vivendo una grande stagione, ma giocare all’Adriatico non è mai facile per nessuno e di conseguenza questa potrebbe essere una domenica complicata per la capolista Empoli.

Il Frosinone invece se la dovrà vedere con la Ternana: guai a sottovalutare in questa fase del campionato chi ha disperato bisogno di fare punti per salvarsi, dunque per i ciociari al Liberati sarà una partita che potrebbe essere più complicata del previsto. Il Palermo è l’unica che giocherà in casa: anche se la spinta del Barbera non è più quella degli anni migliori, i rosanero di mister Tedino dovranno provare ad approfittarne, anche se il Carpi è squadra da zona playoff e quindi ostica. Infine il Cittadella, atteso dallo stuzzicante derby veneto con il Venezia: si giocherà al Penzo, ma essere in trasferta - come ben sappiamo - non è certo una brutta notizia per la squadra di mister Venturato.

RISULTATI SERIE B: 32^ GIORNATA

Ore 12.30

Parma-Foggia

Ore 15.00

Cremonese-Entella

Palermo-Carpi

Pescara-Empoli

Pro Vercelli-Avellino

Salernitana-Novara

Ternana-Frosinone

Ore 18.00

Venezia-Cittadella

Ore 20.30

Cesena-Perugia

CLASSIFICA

Empoli 57

Frosinone 54

Palermo 51

Cittadella 50

Bari 47

Venezia, Perugia 46

Carpi, Parma 44

Cremonese, Spezia 41

Foggia 40

Salernitana 38

Pescara 37

Avellino, Novara 35

Brescia 34

Cesena 33

Virtus Entella 32

Pro Vercelli, Ascoli 29

Ternana 26

