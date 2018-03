Risultati Serie C/ Classifiche aggiornate, diretta gol live score gironi B, C (32^ giornata)

Risultati Serie C: classifiche aggiornate, diretta gol live score dei gironi B e C. Ci avviciniamo alla conclusione della stagione regolare, si torna in campo dopo il turno infrasettimanale

25 marzo 2018 Claudio Franceschini

Risultati Serie C, 32^ giornata gironi B, C (Foto LaPresse)

La Serie C 2017-2018 prosegue nel suo programma: il turno infrasettimanale si è appena concluso ma si torna subito in campo per la trentaduesima giornata. Sabato abbiamo assistito al girone A; domenica 25 marzo sarà invece la volta del girone B e del girone C. Procediamo per gradi, e andiamo subito a vedere quali sono le partite che ci aspettano in questa giornata: il girone B scatta alle ore 14:30 con Sudtirol-Sambenedettese, alle ore 16:30 si giocano Fermana-Feralpisalò, Mestre-Padova, Pordenone-Reggiana, Renate-Vicenza e Teramo-Triestina, mentre alle ore 20:30 la chiusura è dedicata a Ravenna-Gubbio e Santarcangelo-Fano. Alle ore 14:30 le prime partite del girone C: saranno Andria-Sicula Leonzio, Casertana-Lecce, Catania-Paganese e Rende-Trapani. Alle ore 16:30 si prosegue con Monopoli-Catanzaro e Virtus Francavilla-Juve Stabia, qui le ultime due partite si giocano alle ore 18:30 e si tratta di Cosenza-Akragas e Matera-Bisceglie.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE C (GIRONI B, C)

IL GIRONE B

Nonostante il pareggio di mercoledì contro la Feralpisalò, il Padova continua ad avere più di un piede in Serie B: delle inseguitrici ha vinto soltanto la Sambenedettese che si è portata a 8 punti di distanza, la Reggiana ha pareggiato a Fano mentre il Bassano ha addirittura perso in casa contro il Mestre. I biancoscudati continuano a volare, ma oggi rischiano perchè vanno a Mestre per un altro derby veneto, e la neopromossa arriva dalla convincente vittoria del Mercante che l’ha lanciata in sesta posizione. Tra le altre partite di cartello, quella della già citata Reggiana: al Bottecchia occasione di riscatto per due, perchè il Pordenone ha perso due sanguinosissimi punti facendosi rimontare al 96’ dalla Triestina - su calcio di rigore. I giuliani a proposito vanno a Teramo per testare le loro possibilità in chiave playoff, proverà a riscattarsi il Renate che ospita il Vicenza mentre la Sambenedettese, se vuole mantenere vive le sue speranze di promozione diretta, dovrà fare risultato al Druso contro un Sudtirol che sta letteralmente volando. In coda il Fano sa di avere l’occasione della vita contro il Santarcangelo, ma questo ovviamente vale anche per i romagnoli.

IL GIRONE C

Il Lecce è praticamente in Serie B a meno di crolli, e allora si gioca per le posizioni di rincalzo: Catania, Trapani e Siracusa provano ad evitare il primo turno dei playoff e in questo senso gli etnei hanno perso un’occasione colossale mercoledì, pareggiando a Bisceglie con i pugliesi che hanno segnato nel recupero. In grande striscia c’è il Trapani, e sta facendo molto bene anche il Siracusa; più sotto ha fatto un grande passo avanti la Juve Stabia con la vittoria sul Matera, gli stessi lucani hanno bisogno di ritrovarsi e la partita interna contro il Bisceglie arriva al momento giusto per tornare a festeggiare i tre punti. Si è rilanciata la Casertana, che però oggi gioca proprio contro la capolista; bella opportunità per la lanciata Sicula Leonzio, che va ad Andria. Sul fondo è spacciato l’Akragas, e allora il Cosenza sa di poter fare tre punti utili per la corsa ai playoff; rischia il Catanzaro, ospite di un Monopoli che nonostante il calo rispetto all’inizio della stagione rimane sempre molto pericoloso.

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICA GIRONE B

ore 14:30 Sudtirol-Sambenedettese

ore 16:30 Fermana-Feralpisalò

ore 16:30 Mestre-Padova

ore 16:30 Pordenone-Reggiana

ore 16:30 Renate-Vicenza

ore 16:30 Teramo-Triestina

ore 20:30 Ravenna-Gubbio

ore 20:30 Santarcangelo-Fano

CLASSIFICA GIRONE B

Padova 53

Sambenedettese 45

Reggiana 44

Bassano 43

Sudtirol 42

Feralpisalò 41

Mestre 40

Triestina, Pordenone 38

AlbinoLeffe 36

Renate 35

Ravenna, Fermana 32

Vicenza 31

Gubbio, Teramo 28

Santarcangelo (-1) 25

Fano 24

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICA GIRONE C

ore 14:30 Andria-Sicula Leonzio

ore 14:30 Casertana-Lecce

ore 14:30 Catania-Paganese

ore 14:30 Rende-Trapani

ore 16:30 Monopoli-Catanzaro

ore 16:30 Virtus Francavilla-Juve Stabia

ore 18:30 Cosenza-Akragas

ore 18:30 Matera-Bisceglie

CLASSIFICA GIRONE C

Lecce 63

Trapani, Catania 57

Juve Stabia, Siracusa 46

Matera (-1) 44

Rende 43

Monopoli 42

Cosenza 40

Sicula Leonzio 38

Bisceglie 37

Virtus Francavilla, Casertana 36

Catanzaro (-1) 32

Reggina 29

Paganese 28

Andria (-3) 27

Fondi 26

Akragas (-3) 11

© Riproduzione Riservata.