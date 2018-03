Salernitana Novara/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

25 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Salernitana-Novara, LaPresse

Salernitana Novara sarà diretta dall’arbitro Di Paolo; partita valida per la trentaduesima giornata di Serie B 2017-2018, si giocherà alle ore 15.00 di questo pomeriggio, domenica 25 marzo, allo stadio Arechi di Salerno, dove i padroni di casa della Salernitana allenata da Stefano Colantuono ospiteranno il Novara di Domenico Di Carlo. La classifica ci parla di uno scontro fra due formazioni che al momento galleggiano al di fuori sia della zona playoff sia di quella playout: la Salernitana ha le prospettive migliori, perché ha qualche punto in più (38) e giocando in casa potrebbe più facilmente puntare a una vittoria che per i campani vorrebbe dire riaccendere speranze playoff, o come minimo garantire che la salvezza sia ormai ad un passo, sempre che oggi pomeriggio il passo non sia falso da parte dei padroni di casa.

Il Novara, a quota 35 punti, è in una posizione certamente più delicata: la zona playout è vicina, serve un risultato utile nella trasferta di Salerno per non scivolare troppo in basso. A dare fiducia c’è il rendimento in trasferta: i piemontesi con 18 punti lontano da Novara sarebbero ottavi considerando solamente le partite fuori casa. Dunque andrà migliorato soprattutto il rendimento al Piola: tuttavia, se nel frattempo arrivasse un altro risultato positivo lontano da casa, certamente Di Carlo non ne sarebbe dispiaciuto…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salernitana Novara sarà visibile in diretta tv in questa domenica pomeriggio in cui la Serie A si ferma esclusivamente sui canali della televisione satellitare, come d’altronde tutto il campionato di Serie B che anche quest’anno è una esclusiva di Sky: l’appuntamento per oggi pomeriggio è dunque su Sky Calcio 4, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio Arechi anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA NOVARA

Osserviamo adesso le probabili formazioni di Salernitana Novara provando ad ipotizzare quali saranno le scelte iniziali dei due allenatori. Per i campani ipotizziamo un 4-3-3 con Radunovic in porta e davanti a lui Tuia e Monaco centrali, con Casasola terzino destro e Pucino sulla corsia mancina. In mediana Minala perno centrale affiancato dalle mezzali Ricci e Kiyine, mentre il tridente d’attacco dovrebbe vedere Bocalon punta centrale fra gli esterni Di Roberto a destra e Sprocati a sinistra. Per il Novara invece modulo 4-4-2: squalificato Golubovic e Dickmann convocato in Under 21, possiamo immaginare una difesa a quattro con Troest, Del Fabro, Chiosa e Calderoni davanti al portiere Montipò. A centrocampo i mediani Casarini e Ronaldo, con Moscati a destra e Di Mariano esterno sinistro, mentre la coppia d’attacco dovrebbe vedere all’opera Sansone e Puscas.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico favorevole ai padroni di casa per questa partita fra Salernitana e Novara, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai: il segno 1 che indica naturalmente una vittoria casalinga della Salernitana pagherebbe 2,10 volte la posta in palio, mentre la quota si alza per il pareggio e per la vittoria esterna del Novara, considerata l’opzione meno probabile oggi a Salerno, anche se con differenze non così nette. Per il segno X infatti si potrebbe vincere 3,05 volte la posta in palio, con il segno 2 invece si raggiunge la quota di 3,80.

