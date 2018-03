Santarcangelo Fano/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Santarcangelo Fano: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Scontro tra le ultime due della classe nel girone B di Serie C

25 marzo 2018 Fabio Belli

Il Santarcangelo ospita il Fano (foto LaPresse)

Santarcangelo-Fano, diretta dal signor Robilotta di Sala Consilina, domenica 25 marzo 2018 alle ore 20.30, sarà uno dei posticipi serali della trentaduesima giornata del campionato di Serie C, nel girone B. Sfida salvezza molto importante in termini di classifica tra Santarcangelo e Fano. La formazione di casa non vince in campionato dall'impegno interno dello scorso 27 gennaio, uno a zero in casa dell'Albinoleffe, ma dopo tre sconfitte consecutive è tornata a muovere la classifica con due pareggi, prima sul campo del Teramo e poi in casa contro la Triestina.

Il Santarcangelo non è sceso in campo nel turno infrasettimanale, restando penultimo con un punto di vantaggio sul Fano che chiude invece la classifica, ma che mercoledì è stato protagonista di una prova importante, fermando sul pari a reti bianche in casa l'ambiziosa Reggiana. Un altra big fermata allo stadio Mancini dopo la Sambenedettese, e se a questi risultati va aggiunta la precedente vittoria contro il Renate, si può dire che i cinque punti conquistati nelle ultime tre partite di campionato hanno riportato il Fano in quota per sperare addirittura nella salvezza diretta, considerando che il duo composto da Gubbio e Teramo è distante solamente quattro punti.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Per il match non sarà prevista diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo diretta streaming video via internet che si potrà seguire abbonandosi o effettuando l'acquisto della partita come utenti registrati sul sito elevensports.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni che si affronteranno allo stadio Mazzola di Santarcangelo. I padroni di casa romagnoli schiereranno Bastianoni a difesa della porta e una difesa a tre composta da Sirignano, Maini e Briganti. Al croato Lesjak il compito di presidiare la fascia destra, mentre il portoghese Semedo sarà l'esterno laterale mancino, con Di Santantonio, Dalla Bona e Capellini impiegati come centrali di centrocampo. In attacco, confermato il tandem Bussaglia-Piccioni. Risponderà il Fano con il senegalese Thiam in porta e Magli, l'uruguaiano Sosa e Soprano titolari nella difesa a tre. Per vie centrali a centrocampo si muoveranno il ghanese Mawuli, Danza e Filippini, mentre sulla fascia destra sarà schierato Lanini e il laterale di sinistra sarà Pellegrini. In attacco, spazio a Germinale al fianco di Melandri.

TATTICA E PRECEDENTI

Il confronto tattico sarà tra il 3-5-2 del Santarcangelo allenato da Alberto Cavasin e lo stesso modulo scelto dal tecnico del Fano, Brevi. All'andata si è fatto registrare un pareggio per uno a uno tra le due squadre, botta e risposta tra Dalla Bona per il Santarcangelo e Germinale per il Fano. Vittoria di misura per i padroni di casa nell'ultimo precedente di campionato in Romagna datato 30 dicembre 2016, fu Cori l'autore del gol decisivo nel finale di partita. Da quando le due squadre si sono affrontate tra i professionisti, il Fano non ha mai battuto il Santarcangelo in campionato, ma ha vinto due a zero la sfida disputata quest'anno in Coppa Italia allo stadio Mazzola, il 13 agosto 2017, grazie alle reti messe a segno da Melandri e da Germinale.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker relative alle scommesse sulla partita. Vittoria interna quotata 2.25 da Eurobet, mentre Bet365 propone a 3.00 la quota dell'eventuale pareggio e Snai offre a una quota di 3.15 l'eventualità del successo in trasferta. Per le quote sui gol realizzati nel corso dell'incontro, Starvegas propone le quote relative a over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a 2.20 e 1.58.

