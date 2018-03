Stramilano 2018/ Streaming video e diretta Rai: orario, percorso, programma e vincitore (25 marzo)

Diretta Stramilano 2018: streaming video Rai.tv. Orario, percorso e vincitore della mezza maratona tradizionale e affascinante che si corre lungo le strade del capoluogo lombardo

25 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Stramilano 2018 (Foto LaPresse)

La Stramilano 2018 è arrivata: domenica 25 marzo il capoluogo lombardo sarà investito da questo evento ormai tradizionale e famoso, una mezza maratona che scatterà alle ore 10:30 presso la suggestiva location del Castello Sforzesco, e che avrà il suo arrivo sempre qui. Abbiamo detto mezza maratona: la corsa vera e propria infatti sarà sulla distanza di 21,097 chilometri, vale a dire la metà della maratona “ufficiale” (per intenderci quella olimpica). Nel passato tanti personaggi famosi, dello sport e non solo, hanno preso parte alla Stramilano; chiaramente la competizione esiste e interessa anche i professionisti - la corsa fa parte del Campionato Mondiale Mezza Maratona - ma interessa anche tantissimi amatori e dilettanti che vogliano cimentarsi nel percorso. Naturalmente la Stramilano sarà anche un’occasione per transitare da tanti punti storici di questa città.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA CORSA

La Stramilano 2018 sarà trasmessa in diretta tv: l’appuntamento è in chiaro per tutti sulla televisione di stato, per la precisione su Rai Sport oppure su Rai Sport +, che è il canale in alta definizione e che ripropone la stessa programmazione. In assenza di un televisore sarà possibile assistere alla mezza maratona anche in mobilità, utilizzando dunque supporti come PC, tablet e smartphone per la diretta streaming video, per la quale dovrete andare sul sito www.raiplay.it. La Stramilano ha anche un sito ufficiale, www.stramilano.it, sul quale troverete tante informazioni utili: dai consigli sulla viabilità e le strade che saranno chiuse nel corso della giornata fino alle modalità di iscrizione e il dettaglio sul percorso.

STRAMILIANO 2018, DIRETTA STREAMING SU RAIPLAY

IL PERCORSO

A proposito del percorso, la Stramiliano naturalmente toccherà i punti focali e storici della città lombarda. Come abbiamo già detto si tratta di un circuito: partenza e arrivo coincidono, poi si percorrerà una sorta di anello che segue la linea dei bastioni. Dal Castello Sforzesco si passa dunque per Chinatown, si prosegue per i bastioni di Porta Nuova fino a toccare Porta Venezia, da qui al quartiere Guastalla e poi ancora più a Sud in direzione di Porta Romana. Da qui si risale: si arriva alla Conchetta e si arriva verso la zona del centro, passando per San Vittore e attraversando Corso Magenta e arrivando a Buonarrotti, fino alla zona della Fiera Vecchia che riconduce idealmente all’arrivo.

CHI PUO’ PARTECIPARE

Come abbiamo detto, tecnicamente la Stramilano 2018 è aperta a tutti ma con delle limitazioni: ovvero, non potrà partecipare alla mezza maratona chi fosse in possesso di una tessera RUNCARD Mountain & Trail, nè un tesserato per una società affiliata a Enti di Promozione Sportiva che siano riconosciuti dal CONI, e infine chi faccia ufficialmente e regolarmente parte di un’altra federazione (per esempio la UCI, cioè quella del ciclismo). Qui però stiamo parlando della mezza maratona “competitiva”, quella ufficiale che fa parte del Campionato Mondiale; chiaramente la corsa dilettantistica non ha limiti e tutti possono prendervi parte, proprio perchè si tratta di un evento amatoriale in parallelo con la vera Stramilano.

