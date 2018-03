Sudtirol Sambenedettese/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

25 marzo 2018 Fabio Belli

Sambenedettese, trasferta in Alto Adige (foto LaPresse)

Sudtirol-Sambenedettese, diretta dal signor Meraviglia di Pistoia, domenica 25 marzo 2018 alle ore 14.30, sarà una delle sfide del programma della trentaduesima giornata del campionato di Serie C, nel girone B. Tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque partite disputate in campionato per un Sudtirol che sembra più che mai lanciato verso le posizioni nobili della classifica del girone B di Serie C. Con l'ultima vittoria interna contro il Teramo ottenuta nel turno infrasettimanale, gli altoatesini si sono presi il quinto posto solitario in classifica, a due lunghezze dal Bassano che ha disputato però due partite in più, e a sole tre lunghezze di distanza dalla Sambenedettese seconda. Il trend degli altoatesini è estremamente positivo, ma proprio la Samb sarà il banco di prova per tentare di lanciarsi in una caccia al secondo posto che in molti non avrebbero pensato fosse perseguibile per il Sudtirol dopo un girone d'andata non certo eccezionale.

La Sambenedettese continua a muoversi col suo passo, è a otto punti di distanza dal Padova capolista, ma i marchigiani più che alla promozione diretta pensano a consolidare una seconda piazza che garantirebbe una posizione privilegiata da cui partire nei play off. Tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro sfide per una Samb che è stata convincente anche nell'ultimo successo interno ottenuto con il punteggio di due a uno contro il Vicenza nel turno infrasettimanale.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Per il match non sarà prevista diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo diretta streaming video via internet che si potrà seguire abbonandosi o effettuando l'acquisto della partita come utenti registrati sul sito elevensports.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni che si affronteranno allo stadio Druso di Bolzano. I padroni di casa altoatesini scenderanno in campo con Offredi a difesa della porta, Sgarbi, il francese Vinetot e Baldan titolari nella difesa a tre con Tait chiamato a presidiare la fascia destra e Frascatore schierato come esterno laterale mancino. La zona centrale di centrocampo sarà occupata da Fink, Cia e Berardocco, mentre in attacco sarà confermato il tandem Candellone-Costantino. Risponderà la Sambenedettese con l'estremo difensore Perina alle spalle di una difesa a tre formata da Miceli, Di Pasquale e Conson. A centrocampo lo sloveno Bacinovic e Gelonese saranno i due centrali, mentre Mattia si muoverà sulla corsia laterale di destra e Tomi sulla corsia laterale di sinistra. In attacco, partiranno dal primo minuto nel tridente offensivo Bellomo, Stanco e Valente.

TATTICA E PRECEDENTI

Le due squadre saranno schierate tatticamente con il 3-5-2 per quanto riguarda il Sudtirol allenato da Zanetti e con il 3-4-3 per quanto concerne la Sambenedettese guidata in panchina da Capuano. Il match d'andata di questo campionato, disputato allo stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto, è terminato uno a zero per gli altoatesini, vittoria esterna di misura firmata da un gol del croato Erlic a undici minuti dal novantesimo. Vittoria straripante della Sambenedettese invece nell'ultimo precedente disputato a Bolzano, cinque a due il 5 marzo 2017 con quaterna dello scatenato Mancuso e gol di Bernardo, mentre i padroni di casa sono andati a rete con Tulli e Tait.



QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker relative alle scommesse sulla partita. Vittoria interna quotata 2.29 da Bet365, mentre Starvegas propone a 2.85 la quota dell'eventuale pareggio e Eurobet offre a una quota di 3.05 l'eventualità del successo in trasferta. Per le quote sui gol realizzati nel corso dell'incontro, Bet365 propone le quote relative a over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a 2.35 e 1.57.





