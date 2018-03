Teramo Triestina/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Teramo-Triestina, diretta dal signor Viotti di Tivoli, domenica 25 marzo 2018 alle ore 16.30, sarà una delle sfide del programma della trentaduesima giornata del campionato di Serie C, nel girone B. La Triestina arriva all'appuntamento di Teramo sulla scia di cinque risultati utili consecutivi, ma anche con la consapevolezza di non vincere dal match casalingo del 17 febbraio contro l'Albinoleffe. Dopo quella sfida, cinque pareggi consecutivi, i primi tre per zero a zero, per una squadra che può dirsi ormai proiettata nella lotta per un posto per i play off, ma che a volte dovrebbe provare ad osare di più considerando quanto è corta la classifica. Le occasioni non mancano, col Teramo che dalla sua è al momento al confine della zona play out, dieci punti indietro rispetto agli alabardati e senza vittoria da tre partite.

Per gli abruzzesi il turno infrasettimanale di campionato è stato amaro, è arrivata una sconfitta a Bolzano sul campo del Sudtirol che ha complicato le cose, e considerando che il Fano ultimo in classifica è lontano solo quattro lunghezze, ogni ipotesi positiva o negativa sembra possibile per un Teramo che può puntare alla salvezza diretta, ma che potrebbe anche essere risucchiato in coda se non riuscirà a cambiare passo come cerca ormai di fare da molto tempo. Nelle ultime dieci partite di campionato, i teramani sono riusciti a centrare una sola vittoria, peraltro la più clamorosa poiché arrivata nella trasferta di Padova in casa della capolista. Un successo propiziato da una superiorità numerica che il Teramo ha potuto sfruttare tutto il match, ma che è rimasto un caso isolato.

Per il match non sarà prevista diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo diretta streaming video via internet che si potrà seguire abbonandosi o effettuando l'acquisto della partita come utenti registrati sul sito elevensports.it.

Le probabili formazioni che si affronteranno allo stadio Bonolis di Teramo. I padroni di casa abruzzesi schiereranno Bifulco in porta e una difesa a tre composta da Sales, Speranza e Caidi. La fascia destra sarà presidiata da Milillo, mentre l'ecuadoregno Varas avrà il compito di muoversi sul lato mancino del campo. A centrocampo, zona centrale presidiata da Ilari, De Grazia e Graziano, mentre Terracino farà coppia con Fratangelo sul fronte offensivo. Risponderà la Triestina con Boccanera tra i pali, Libutti schierato in posizione di terzino destro e Pizzul schierato in posizione di terzino sinistro, mentre i due centrali della retroguardia saranno Lambrughi e lo sloveno Codromaz. A centrocampo terzetto titolare composto da Bracaletti, Porcari e Meduri, mentre Petrella avrà compiti da trequartista alle spalle della coppia offensiva composta da Pozzebon e dal marocchino Arma.

I moduli scelti dai due allenatori saranno il 3-5-2 per il Teramo allenato da Palladini ed il 4-3-1-2 per la Triestina guidata in panchina da Princivalli. Il match d'andata disputato in casa degli alabardati si è risolto con un pareggio con il punteggio di uno a uno, Teramo in vantaggio dopo appena 3' grazie ad una rete messa a segno da Ventola, reazione della Triestina concretizzatasi nella ripresa con una rete di Bracaletti.

Le quote dei bookmaker relative alle scommesse sulla partita. Vittoria interna quotata 2.95 da Snai, mentre Eurobet propone a 3.00 la quota dell'eventuale pareggio e Bet365 offre a una quota di 2.39 l'eventualità del successo in trasferta. Per le quote sui gol realizzati nel corso dell'incontro, Starvegas propone le quote relative a over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a 2.30 e 1.54.

