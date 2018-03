Ternana Frosinone/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

25 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Ternana-Frosinone, LaPresse

Ternana Frosinone sarà diretta dall’arbitro Chiffi; la partita sarà valida per la trentaduesima giornata di Serie B 2017-2018, appuntamento alle ore 15.00 di questo pomeriggio, domenica 25 marzo, allo stadio Libero Liberati di Terni, dove i padroni di casa della Ternana allenata da Luigi De Canio ospiteranno il Frosinone di Moreno Longo in quello che praticamente sarà un testa-coda in classifica. La Ternana è infatti il fanalino di coda del campionato cadetto con soli 26 punti: ci sono ancora possibilità di salvezza, ma è evidente come i rossoverdi dovranno cambiare passo da qui al termine della stagione se vorranno conservare un posto in Serie B. Urge farlo al più presto, anche se oggi a Terni arriverà la seconda della classifica.

Eccoci dunque al Frosinone, che ha esigenze opposte ma altrettanto importanti: i ciociari hanno 54 punti in classifica e occupano il secondo posto, naturalmente ambito da tutte le inseguitrici che bramano l’ultima posizione valida per aggiudicarsi la promozione diretta in Serie B. Dunque il cammino verso la promozione è ancora lungo e d’altronde non c’è bisogno di ricordarlo al Frosinone, l’anno scorso beffato due volte, prima al termine della stagione regolare e poi ai playoff. Contro chi deve salvarsi non è mai facile giocare, ma il Frosinone oggi dovrà mostrare la propria superiorità tecnica per raggiungere la vittoria.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ternana Frosinone sarà visibile in diretta tv in questa domenica pomeriggio in cui la Serie A si ferma esclusivamente sui canali della televisione satellitare, come d’altronde tutto il campionato di Serie B che anche quest’anno è una esclusiva di Sky: l’appuntamento per oggi pomeriggio è dunque su Sky Calcio 2, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio Liberati anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA FROSINONE

Passando adesso alle probabili formazioni di Ternana Frosinone, vediamo quali potrebbero essere le scelte iniziali dei due allenatori. Per gli umbri modulo 4-3-1-2: in porta Sala, davanti a lui i centrali Rigione e Gasparetto, mentre Valjent sarà il terzino destro e Favalli agirà a sinistra. A centrocampo, in assenza dello squalificato Signori, ipotizziamo un terzetto con Paolucci, Bordin e Defendi, mentre Tremolada agirà qualche metro più avanti come trequartista alle spalle degli attaccanti Montalto e Finotto. Il Frosinone ha invece Sammarco squalificato: il modulo potrebbe essere un 3-4-1-2 con Krajnc, Ariaudo e Brighenti a formare la difesa a tre davanti a Vigorito; a centrocampo Giri e Maiello in mediana, con Paganini esterno destro e Beghetto a sinistra. Nel fortissimo attacco invece si può ipotizzare Ciano trequartista alle spalle del tandem composto da Ciofani e Dionisi.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico favorevole agli ospiti per questa partita fra Ternana e Frosinone, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai: il segno 2 che indica naturalmente una vittoria esterna del Frosinone pagherebbe 2,00 volte la posta in palio, mentre la quota si alza per il pareggio e per la vittoria casalinga della Ternana, considerata l’opzione meno probabile al Liberati. Per il segno X infatti si potrebbe vincere 3,25 volte la posta in palio, con il segno 1 invece si raggiunge la quota di 3,70.

