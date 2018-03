Venezia Cittadella/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

25 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Venezia Cittadella (LaPresse)

Venezia Cittadella sarà diretta dall’arbitro Pezzuto; la partita è il primo posticipo della trentaduesima giornata di Serie B 2017-2018, si gioca alle ore 18.00 di oggi, domenica 25 marzo, allo stadio Pier Luigi Penzo, dove i padroni di casa del Venezia allenato da Filippo Inzaghi ospiteranno il Cittadella di Roberto Venturato per un derby veneto che si annuncia molto interessante. La classifica ci dice che il Venezia ha 46 punti: se il campionato finisse oggi sarebbe in zona playoff, traguardo certamente notevole per una neopromossa. Il cammino è ancora lungo ma il Venezia ce la può fare, contando soprattutto su una delle difese migliori del campionato: in attacco invece si potrebbe fare meglio, fa strano pensare che una squadra di Pippo Inzaghi faccia fatica a trovare il gol, ma è questo il paradosso che caratterizza la stagione del Venezia.

Il Cittadella si gode invece un eccellente quarto posto con 50 punti: anche la squadra di mister Venturato naturalmente è in zona playoff, ma in questo caso pure con concrete possibilità di inseguire i primi due posti che varrebbero la promozione diretta in Serie A. Traguardo che sarebbe leggendario per il Cittadella, forte soprattutto di uno straordinario rendimento esterno: 30 punti lontano da casa per i veneti, sono nettamente primi in questa statistica. Il Venezia è avvisato: gli ospiti cercheranno di proseguire la propria marcia trionfale esterna per rendere sempre più memorabile un campionato già ampiamente positivo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Venezia Cittadella sarà visibile in diretta tv esclusivamente sui canali della televisione satellitare, come d’altronde tutto il campionato di Serie B che anche quest’anno è una esclusiva di Sky. La copertura sarà però ottima per il primo dei due posticipi di questo turno senza Serie A: l’appuntamento è dunque su Sky Supercalcio e su Sky Calcio 1, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio Penzo anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA CITTADELLA

Facciamo adesso il punto sulle probabili formazioni di Venezia Cittadella. I padroni di casa dovrebbero proporre il 3-5-2: Audero in porta protetto da Modolo, Bruscagin e Domizzi; nel folto centrocampo avremo Frey a destra, Garofalo a sinistra, Pinato perno centrale affiancato dalle mezzali Falzerano e Stulac; in attacco invece è da annotare la squalifica di Geijo, la coppia titolare potrebbe dunque essere composta da Litteri e Zigoni. Per il Cittadella modulo 4-3-1-2: squalificato Pelagatti, la linea difensiva potrebbe essere formata da Caccia, Scaglia, Varnier e Salvi; a centrocampo capitan Ieri affiancato dalle mezzali Settembrini e Schenetti, mentre Chiaretti agirà da trequartista alle spalle degli attaccanti Vido e Kouamè.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico favorevole ai padroni di casa per questa partita fra Venezia e Cittadella, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai: il segno 1 che indica naturalmente una vittoria casalinga del Venezia pagherebbe 2,30 volte la posta in palio, mentre la quota si alza per il pareggio e per la vittoria esterna del Cittadella, considerata sia pure per poco l’opzione meno probabile allo stadio Penzo. Per il segno X infatti si potrebbe vincere 3,05 volte la posta in palio, con il segno 2 invece si raggiunge la quota di 3,20.

