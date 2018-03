Video/ Bari Brescia (3-0): highlights e gol della partita (Serie B 32^ giornata)

Video Bari Brescia (risultato finale 3-0): highlights e gol della partita di Serie B valida per la 32^ giornata. Trionfo dei galletti, in avanti con Improta, Cissè e Nene.

25 marzo 2018 Umberto Tessier

Video Bari Brescia (LAPRESSE)

Il Bari supera in scioltezza il Brescia grazie alle reti siglate da Improta, Cissè e Nenè. Match mai in discussione con i pugliesi che hanno comandato il gioco dall'inizio alla fine. Vittoria importante per l'alta classifica con i pugliesi che restano in piena zona play off, il Brescia continua a navigare a ridosso della zona rossa. Andiamo ad analizzare ora i numeri del match. Sono 608 i passaggi messi insieme dal Bari contro i 483 del Brescia. Sono invece undici i tiri totali della compagine di casa contro i cinque dei lombardi davvero deludenti. Improta, quattro cross, e Cancellotti, sei, hanno spinto molto sulle fasce. Nenè, migliore in campo, ha offerto due assist ai compagni mentre Cissè uno. I numeri certificano un match dominato dalla compagine pugliese che conferma le grandi difficoltà del Brescia.

LE DICHIARAZIONI

Nené, grande protagonista del match, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "I nostri tifosi meritano questo. Questo è il frutto di quanto fatto in settimana. Il gruppo è eccezionale. Anche quando il mister cambia siamo in grado di fare quello che ci chiede. Ora abbiamo due trasferte non facili. Pensiamo ad una gara alla volta. Pensiamo a fare ad Ascoli e se giochiamo come oggi andremo lì a fare risultato". Riccardo Improta, a fine prima frazione, sempre a Sky Sport ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Il gol? Lo cercavo da tanto. La cosa più importante che è stiamo facendo una grande prestazione di gruppo. Sarà tosta perchè loro cercheremo di rimettere in piedi la partita. Dobbiamo stare attenti mettendo cattiveria su ogni pallone. Solo così possiamo portare la vittoria a casa". Il finale ha premiato la sua compagine che ha vinto per tre reti a zero.

© Riproduzione Riservata.