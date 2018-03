Video/ Pisa Carrarese (0-2): highlights e gol della partita (Serie C 32^ giornqata)

Video Pisa Carrarese (risultato finale 0-2): highlights e gol della partita valida nella 32^ giornata della Serie C. Cardoselli chiude la sfida per i giallazzurri al 90+2'.

25 marzo 2018 Stefano Belli

Video Pisa Carrarese (LaPresse)

Il Pisa perde contatto da Livorno e Siena nella corsa verso la promozione diretta in Serie B: tra le mura amiche dell'Arena Garibaldi c'erano tutti i presupposti per una serata di festa: spalti gremiti, pubblico caldissimo, squadra sulle ali dell'entusiasmo dopo la vittoria esterna sul campo della Pistoiese nell'ultimo derby toscano. Invece è arrivata un'inaspettata battuta d'arresto con la Carrarese che alla fine ha prevalso per 2 a 0 riscattando il pesantissimo 0-5 di qualche giorno fa al Moccagatta contro l'Alessandria: grande reazione di carattere da parte della squadra di Silvio Baldini che ha saputo lasciarsi alle spalle la batosta nel turno infrasettimanale conquistando tre punti importanti che consentono ai marmiferi di consolidare la loro posizione in zona play-off. A inizio gara i padroni di casa si rendono subito pericolosi con De Vitis che per due volte va vicino al gol, sembra il preludio a un monologo del Pisa, invece col passare dei minuti la Carrarese prende sempre più campo creando più di un pericolo dalle parti di Voltolini che deve darsi parecchio da fare per chiudere Coralli in calcio d'angolo. Poco prima dell'intervallo Lisuzzo nel tentativo di anticipare Cais colpisce il pallone depositandolo in porta, peccato sia la sua: ospiti in vantaggio.

LA RIPRESA

Nella ripresa alla Carrarese viene annullato il gol di Rosaia per un fuorigioco segnalato dall'assistente dell'arbitro Miele: poche proteste da parte dei gialloazzurri, il numero 8 di Baldini è nettamente al di là della linea difensiva. Successivamente Lisuzzo si fa perdonare con un salvataggio decisivo su Tentoni, il Pisa però non riesce a reagire, gli uomini di Pazienza fanno girare il pallone senza sapere esattamente cosa farci, poche idee e parecchio confuse per i toscani che rimangono a galla solamente per la prodezza di Voltolini che a dieci minuti dal novantesimo nega il raddoppio a Coralli con uno spettacolare colpo di reni. La Carrarese legittima il vantaggio e archivia la partica nel recupero con Cardoselli che condanna gli avversari alla resa incondizionata. Non c'è tempo per festeggiare o piangere sul latte versato, tra pochi giorni si ritorna in campo per la 33^ giornata: il Pisa approderà a Gorgonzola per sfidare la Giana Erminio, la Carrarese ospiterà invece il Piacenza.

