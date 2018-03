Video/ Siena Pistoiese (2-0): highlights e gol della partita (Serie C 32^ giornata)

Video Siena Pistoiese (risultato finale 2-0): highlights e gol della partita della 32^ giornata di Serie C. Robur al successo con le reti di Gerli e Santini.

25 marzo 2018 Stefano Belli

Video Siena Pistoiese (LaPresse)

Il Siena doveva ripartire immediatamente dopo la bruciante sconfitta nel derby toscano contro il Livorno che metteva in palio il primato nel girone A di Serie C: nella sfida alla Pistoiese (altra corregionale) è arrivata una vittoria convincente che consente alla compagine di Michele Mignani di rimanere nella scia degli amrranto, al Franchi finisce 2 a 0 in favore dei padroni di casa che in questa maniera salgono a 58 punti in classifica, a due sole lunghezze di ritardo dalla capolista (che rispetto alla Robur ha comunque una partita in meno). Seconda sconfitta consecutiva per gli arancioni che si allontanano ulteriormente dalla top 10, i play-off stanno diventando un miraggio per Paolo Indiani e i suoi uomini che si sono decisamente complicati la vita da soli con l'espulsione di Quaranta che al quarto d'ora del primo tempo si fa cacciare dal campo per un fallo da ultimo uomo ai danni di Vassallo lanciatissimo a rete. A questo punto grazie alla superiorità numerica tutto diventa più facile per i padroni di casa anche se gli ospiti non rinunciano ad attaccare con Ferrari che chiama al dovere l'estremo difensore avversario Pane. Il Siena sbloccherà comunque la contesa poco prima della mezz'ora con Gerli che non lascia scampo a Biagini. Prima dell'intervallo Pane con un'uscita sciagurata travolge Vrioni, l'arbitro Zanonato non ha dubbi e indica il dischetto: grossa occasione di pareggiare per la Pistoiese gettata letteralmente alle ortiche da Ferrari che sbaglia il tiro dagli undici metri, ipnotizzato proprio da Pane che si fa quindi perdonare per l'errore di prima.

LA RIPRESA

Nella seconda frazione di gioco il Siena mette il punto esclamativo alla contesa con il raddoppio di Santini e a ridosso del novantesimo sfiora anche il tris con Neglia che costringe Biagini a compiere gli straordinari per limitare i danni e non aggravare ulteriormente il passivo della Pistoiese che a inizio ripresa aveva comunque provato a pareggiare i conti con Hamlili murato da D'Ambrosio che ha sbarrato la strada verso la porta al centrocampista di origini marocchine. A fine mese il Siena affronterà il Pontedera nell'ennesimo derby toscano, la Pistoiese proverà a ritrovare i tre punti ospitando la Viterbese.

