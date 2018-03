Video/ Viterbese Livorno (1-3): highlights e gol della partita (Serie C 32^ giornata)

Video Viterbese Livorno (risultato finale 1-3): highlights e gol della partita della 32^ giornata di Serie C. Successo dei granata con doppietta di Murilo e Vantaggiato.

25 marzo 2018 Stefano Belli

Video Viterbese Livorno (LaPresse)

Quella contro la Viterbese era una sorta di prova del nove per il Livorno di Foschi che dopo aver ritrovato la vittoria e soprattutto il primato nel girone A di Serie C grazie al successo sul Siena nel delicatissimo scontro diretto, era chiamata a difendere la leadership al Rocchi di Viterbo, un campo dove parecchie squadre hanno sofferto le pene dell'inferno. Sono arrivati tre punti importanti per gli amaranto che battendo la compagine di Sottili per 3 a 1, oltre ad aver con ogni probabilità estromesso i tusciani da ogni discorso relativo alla promozione diretta in Serie B, rispondono per le righe ai corregionali (che nel frattempo si sono imposti per 2 a 0 sulla Pistoiese) tenendoli a due punti di distanza. Succede - quasi - tutto nel primo tempo quando gli ospiti vanno a segno per tre volte asfaltando gli avversari: ad aprire le danze è Murilo, autore di una doppietta, mentre i padroni di casa si mangiano le mani per le occasioni sciupate da Calderini e Vandeputte quando la Viterbese era ancora sotto di un solo gol, il Livorno cala il tris con il calcio di rigore trasformato da Vantaggiato e concesso dall'arbitro Dionisi per il tocco col braccio da parte di Sanè. Prima dell'intervallo potrebbe addirittura arrivare il poker ma Valiani con un tiro-cross insidiosissimo scheggia la traversa.

LA RIPRESA

I gialloblu rischiano il tracollo ma riescono ad accorciare le distanze a inizio ripresa con Ngissah che prova a dare la carica ai suoi. Si può dire che Sottili almeno una cosa l'ha indovinata, i cambi: non a caso la Viterbese ritorna pienamente in partita sfiorando più volte il 2-3 con Mosti e ancora Ngissah, l'attaccante ghanese avrebbe meritato la doppietta per l'ottima prestazione fornita, peccato non abbia giocato dal primo minuto. In seguito il portiere degli amaranto, Mazzoni, si è opposto a Bizzotto e Calderini negando loro la possibilità di rendere il finale avvincente e spettacolare, tuttavia l'estremo difensore del Livorno non è stato esente da errori: con un rinvio maldestro ha infatti letteralmente regalato il pallone a Baldassin che poi non è riuscito a servire con i tempi giusti Mendez. Nonostante il preoccupante calo di tensione che con ogni probabilità avrà mandato su tutte le furie mister Foschi, gli ospiti hanno la meglio ed escono dal campo con i tre punti in tasca. Nella prossima giornata il Livorno ospiterà il Monza, la Viterbese andrà a fare visita alla Pistoiese.

