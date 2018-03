CALCIOMERCATO, LAZIO SU JORDAN HENDERSON?/ Nel mirino di Tare il "gemello" di Leiva (ESCLUSIVA)

Calciomercato, Lazio su Jordan Henderson? Nel mirino dei biancocelesti per il "gemello" di Leiva, capitano del Liverpool e della Nazionale inglese pronta ad affrontare l'Italia

26 marzo 2018 Fabio Belli

Jordan Henderson con Lucas Leiva ai tempi del Liverpool

Capitano del Liverpool e della Nazionale inglese (pronta ad affrontare l'Italia in amichevole), Jordan Henderson è sicuramente un calciatore dal forte senso identitario, non fosse altro perché è riuscito a tenere sulle spalle l'eredità della fascia da capitano lasciata da Steven Gerrard nei Reds. Ma per lui, che la prossima stagione andrà a scadenza di contratto con il Liverpool, superati i 28 anni potrebbero aprirsi le porte di un'avventura lontana dal Merseyside. Potrebbe infatti puntare su Henderson la Lazio, per ridisegnare un centrocampo che, in caso di arrivo di una grande offerta come paventato ormai da tempo, dovrà fare a meno di Sergej Milinkovic-Savic. In tal caso servirebbe un big per continuare a garantire a Simone Inzaghi una squadra competitiva anche in Europa, soprattutto se i biancocelesti dovessero centrare la qualificazione in Champions. E Henderson potrebbe godere di uno sponsor d'eccezione, il "gemello" Lucas Leiva con il quale ha formato una solidissima coppia di centrocampo, fino al passaggio del brasiliano alla Lazio nella scorsa estate.

Jordan Henderson se parte Milinkovic Savic?

Lucas Leiva e Jordan Henderson sono stati una coppia di perfetti testimonial anche per molti video e iniziative che il Liverpool ha dedicato ai tifosi. Certo, quello del capitano dei Reds sarebbe un colpo grosso considerando anche l'ingaggio, che attualmente supera i 5 milioni di euro annui. Se non si dovesse arrivare ad un accordo per il rinnovo, col Liverpool che proverà a rinnovarsi molto in estate dopo l'ennesimo assalto mancato alla Premier, la suggestione potrebbe diventare realtà. Lucas Leiva si è imposto da leader nello spogliatoio della Lazio, e secondo indiscrezioni avrebbe già parlato della possibilità con Inzaghi e il DS Tare di portare a Formello l'amico di tante scorribande Oltremanica. Anche l'arrivo del brasiliano sarebbe parso improbabile alla Lazio fino a poco tempo fa, poi le condizioni di mercato dopo l'addio di Lucas Biglia sono divenute favorevoli. Certo, per Henderson servirebbe uno sforzo economico maggiore rispetto a quello compiuto dai biancocelesti per Leiva: per questo l'affare sarebbe legato all'addio di Milinkovic, partenza cambierebbe completamente il mercato estivo della Lazio, decisa a non vendere il serbo per una cifra inferiore ai 120-130 milioni di euro, con qualcuno che giura come il presidente Lotito non voglia scendere, eventualmente, sotto i 150, avendo il campione serbo rinnovato il contratto fino al 2022.

