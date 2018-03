Inter Parma/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live (Viareggio cup 2018)

Diretta Inter Parma Viareggio 2018: info streaming video tv della seconda semifinale della Viareggio cup 2018. I nerazzurri favoriti dopo l'ultimo precedente della fase a gironi?.

Inter-Parma, diretta dall’arbitro Luca Massimi, è la partita in programma oggi lunedi 26 marzo al Intels training center Federghini: fischio d’inizio atteso per le ore 17.00 per la seconda semifinale della Viareggio Cup 2018. Siamo ormai alle battute finali della 70^ edizione della Coppa carnevale ed è ora giunto il momento di conoscere chi sarà la prossima finalista per l’ambito titolo. Sulla carta la squadra di Vecchi potrebbe avere qualche chance in più visto i titoli vinti in stagione e le numerose esperienze anche internazionali che hanno forgiato la squadra nerazzurra. Se però i ducali son riusciti ad arrivar fino alla semifinale della Viareggio cup 2018, un motivo ci sarà: ecco quindi che i milanesi non dovranno affatto sottovalutare la formazione del Parma, se si vorrà raggiungere l’ambita finale, programmata per il prossimo 28 marzo a Viareggio. Da non dimenticare poi che proprio Inter e Parma si sono trovati faccia a faccia proprio nella fase a gironi della Viareggio cup 2018: allora fu successo per 1-0 dei nerazzurri.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Segnaliamo che Inter-Parma, seconda semifinale alla Viareggio Cup 2018, sarà trasmessa in diretta tv dalla televisione di stato, che fin dall’inizio del torneo ha avuto i diritti per trasmettere alcuni match della Coppa Carnevale. Per tutti gli appassionati quindi l’appuntamento è quindi su Rai Sport +, al numero 57 del telecomando del digitale terrestre: come di consueto, la diretta streaming video del match sarà disponibile sul sito www.raiplay.it. Ricordiamo anche l’account ufficiale su Twitter della manifestazione, all’indirizzo @CGCViareggioCup, sul quale trovare informazioni utili non solo sulle due squadre che si affronteranno oggi.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Per la tanto attesa semifinale Vecchi deve far i conti con qualche giocatore un po’ provato nel disegnare la probabile formazione dell’Inter: certamente la sosta vissuta e la posta in palio oggi ha rinvigorito gli animi. Ecco quindi che nel 3-5-2 dell’Inter ovviamente non mancherà Pissardo tra i pali con di fronte il terzetto difensivo già visto con il Genoa e composto da Rizzo, Nolan e Zappa. In avanti potremmo rivedere Valietti, uomo match ai quarti di finale e con lui anche capitan Sala dall’altra parte del settore: al centro ecco il terzetto Schirò.Visconti-Brignoli. Per le due punte sono però aperti i ballottaggi: il duo Adorante-Belkheir, è in dubbio con la coppia Vergane-Rover.

Grande attenzione la dovrà prestare poi anche Iori, allenatore del Parma primavera: per i ducali però il modulo di riferimento sarà ancora una volta il 4-3-3 anche se non mancheranno i ballottaggi all’ultimo minuto. In ogni caso per la compagine emiliana vedremo ancora tra i pali Adorni, con di fronte il duo Santovito-Di Maggio, mentre toccherà a Rallo e Di Stefano presidiare le corsie: attenzione però a Oberrauch sempre pronto palla panchina. Per la mediana trova di nuovo posto Ndiaga sulla destra, ma sulla sinistra Binini rischia il posto con Madonna, e in cabina di regia potrebbe accendersi il ballottaggio Carniato-Garni. Pochi i dubbi in attacco invece per Iori: nel tridente saranno titolari Mastaj come Patacchini: a sinistra Longo rimane in vantaggio su Colley.

