Italia, Belotti / "Tutti insieme a Wembley per superare il mancato Mondiale e sul calciomercato..."

Italia, Belotti: il Gallo torna a parlare della mancata qualificazione ai Mondiali dell'Italia e della voglia di remare tutti dalla stessa parte. Si sofferma poi sul calciomercato...

26 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Italia, Belotti - La Presse

Il Gallo Andrea Belotti torna a parlare anche del suo futuro e quindi di calciomercato. In molti infatti vorrebbero vederlo in un top club piuttosto che continuare a giocare nel Torino senza poter debuttare in Champions League. In un'intervista alla Rai è lo stesso Andrea Belotti ad esprimere il suo parere: "Mi dicono che dovrei andare a giocare in una big per le coppe. Io valuto però ciò che è giusto per me a 360°. Non mi interessa passare in un top club per poi stare in panchina. Se me ne andrò dal Torino lo farò per giocare da titolare". Un momento per Andrea Belotti non proprio facilissimo visto che questa stagione è stata condizionata da infortuni e da un non ottimale stato di forma. Ora però è il momento di tornare ad alto livello, cercando di giocare con continuità e dimostrando di essere un calciatore dal futuro limpido. Vedremo chi poi avrà la possibilità di averlo nella sua squadra per trasformarlo finalmente nella punta centrale del Torino.

"TUTTI INSIEME A WEMBLEY PER SUPERARE IL MANCATO MONDIALE"

L'Italia è pronta per scendere in campo a Wembley, dove la Juventus meno di un mese fa ha scritto la storia eliminando dalla Champions League il Tottenham. Si disputerà nel tempio del calcio la seconda amichevole dell'Italia di Gigi Di Biagio dove spera di essere protagonista Andrea Belotti. In una lunga intervista alla televisione di Stato il Gallo spiega le sue emozioni: "Wembley sarà una vetrina importante, più del solito. Sappiamo bene che stadio è e quali emozioni può portarsi dietro per la sua grande storia. Saremo sotto gli occhi di tutti anche all'estero, milioni di persone". Passa poi a parlare della squadra: "Gigi Buffon è il nostro leader, quando smetterà io dovrò dimostrare di essere un leader e aiutare anche i più giovani". Si torna ancora a parlare dell'eliminazione dal prossimo Mondiale: "Le immagini di San Siro non le vorrò più rivedere. Per ripartire abbiamo cercato di stare uniti e compatti anche per superare quel senso di precarietà. Ventura? Non l'ho più sentito".

