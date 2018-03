Juventus Fiorentina/ Streaming video e diretta Rai.tv: formazioni, orario, risultato live (Viareggio Cup 2018)

Diretta Juventus Fiorentina, streaming video Rai.tv: probabili formazioni, orario e risultato live. Prima semifinale alla Viareggio Cup 2018, sfida interessante tra i bianconeri e i viola

26 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Juventus Fiorentina, semifinale Viareggio Cup 2018 (Foto LaPresse)

Juventus Fiorentina sarà diretta dal signor Lorenzo Maggioni della sezione di Lecco: allo stadio Torquato Bresciani di Viareggio, vale a dire lo stadio dei Pini, va in scena la prima semifinale della Viareggio Cup 2018. Partita che ovviamente non è nuova nel panorama del calcio Primavera; le due squadre si sono affrontate tante volte in questi anni e lo hanno fatto anche in questa stagione. Adesso arrivano ad un passo dalla finale di un torneo che hanno sempre onorato, se è vero che i bianconeri hanno nove successi (record insieme al Milan) e i viola seguono con 8; sarà una sfida interessante ed equilibrata, tra due squadre che hanno manifestato qualche problema di troppo nel girone unico di campionato ma che si sono ritrovate qui, e che dunque puntano a un titolo che sarebbe comunque molto importante anche per l’autostima e la fiducia con le quali proseguire nella stagione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Juventus Fiorentina, prima semifinale alla Viareggio Cup 2018, sarà trasmessa in diretta tv dalla televisione di stato, che fin dall’inizio del torneo ha avuto i diritti per trasmettere due partite al giorno; l’appuntamento è quindi su Rai Sport o Rai Sport + e, come di consueto, anche sul sito www.raiplay.it che senza costi aggiuntivi fornirà la diretta streaming video, permettendo di seguire la semifinale anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo anche l’account ufficiale su Twitter della manifestazione, all’indirizzo @CGCViareggioCup, sul quale trovare informazioni utili non solo sulle due squadre che si affronteranno oggi allo stadio dei Pini ma anche su tutta la manifestazione che sta arrivando alla conclusione.

JUVENTUS FIORENTINA, DIRETTA STREAMING SU RAIPLAY

IL CONTESTO

Per la Juventus questa non è una stagione brillante: l’addio di Fabio Grosso e l’arrivo di Alessandro Dal Canto in panchina hanno portato qualche problema di adattamento al girone unico di campionato, e l’impegno europeo con la Youth League non ha aiutato a trovare la giusta condizione. Nella Viareggio Cup però i bianconeri sono stati in grado di volare: avvio lento con un pareggio in rimonta contro il Rijeka, poi girone vinto per differenza reti e le eliminazioni di Rappresentativa Serie D (3-1) e dello stesso Rijeka, battuto 1-0. Il grande protagonista è Sandro Kulenovic: a segno in ogni singola partita, l’attaccante croato ha realizzato 6 gol ed è il capocannoniere della manifestazione. Tre gol a testa invece per Abdou Diakhate e Gabriele Gori, che hanno portato la Fiorentina in semifinale: anche per i viola 2-2 iniziale, poi due vittorie nel girone fino ad arrivare al 3-2 sull’Empoli, tiratissimo e arrivato in rimonta, e all’identico risultato contro il Sassuolo. In campionato i viola stanno facendo meglio: quarti in classifica, hanno ancora possibilità concrete di mettere le mani su una delle due posizioni che permetterebbero loro di saltare i playoff e arrivare direttamente alla fase finale dove ci si gioca lo scudetto.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS FIORENTINA

Entrambe le squadre devono fare attenzione ai diffidati: due per parte, nella Juventus si tratta di Zanandrea e Delli Carri mentre per la Fiorentina sono Ceccacci e Gori. Da vedere allora se cambierà qualcosa inizialmente: Alessandro Dal Canto però dovrebbe confermare la formazione vista fino a qui, con Vogliacco e Zanandrea sulle fasce e Capellini che fa coppia con Delli Carri davanti al portiere Loria, che aveva lasciato il posto a Busti all’inizio della Viareggio Cup. In mediana c’è Leandro Fernandes che imposta la manovra, affiancato da Muratore e Merio; da valutare Nicolussi Caviglia, che sarebbe titolare ma si è infortunato. Montaperto dovrebbe prendersi la maglia di trequartista alle spalle dei due attaccanti: Kulenovic e Del Sole vanno verso la conferma, in caso di 4-3-3 attenzione a Morachioli che può avere spazio sulla corsia sinistra del tridente. La Fiorentina chiaramente ha il dubbio Gori, ma l’attaccante potrebbe comunque esserci in un assetto offensivo che comprende anche Sottil e Maganjic sugli esterni; a centrocampo capitan Diakhate sarà particolarmente pericoloso negli inserimenti senza palla, Valencic sarà invece il playmaker davanti alla difesa con Lakti come mezzala sinistra. Potrebbe essere risparmiato Ceccacci in vista della finale; in questo caso allora dentro Visentin, mentre dovrebbe essere invariato il resto dello schieramento con Pinto al centro, Luca Mosti e Ranieri da terzini e Brancolini che sarà il portiere.

© Riproduzione Riservata.