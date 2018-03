Mediapro, diritti tv 64 milioni alla Serie A/ Versato l'anticipo alla Lega Calcio, ora partono le trattative

Mediapro, diritti tv 64 milioni alla Serie A: versato l'anticipo alla Lega Calcio per il triennio 2018-21 con un giorno di anticipo sulla data stabilita, ora partono le trattative.

26 marzo 2018 Matteo Fantozzi

È stato fatto un passo in avanti da Mediapro con il versamento dell'anticipo per quanto riguarda i diritti televisivi alla Lega Calcio. Mediapro ora avrà a sua disposizione due settimane per garantire la fidejussione da oltre un miliardo più iva. Il versamento dell'anticipo però crea un vincolo che non permette l'eventuale passo indietro di Mediapro che in quel caso rischierebbe di incappare in delle multe stratosferiche. Ora inizieranno le trattative per la cessione dei diritti alle varie piattaforme televisie come Sky e Mediaset. Il grande investimento fatto dalla società spagnola obbliga ora a cedere i diritti per rientrare della spesa nella maniera più breve possibile. Pare che Sky sia pronta a investire 650 milioni, 200 invece arriveranno da Mediaset Premium. Ci sono poi da considerare gli operatori del web come Perform oltre che a quelli di telefonia mobile come Vodafone e Tim.

VERSATO L'ANTICIPO ALLA LEGA CALCIO

Mediapro ha versato l'anticipo di 50 milioni di euro più iva, totale di oltre 64, alla Lega Calcio per i diritti tv, un passo in avanti importante che è stato notificato dalla stessa Lega. Il gruppo audiovisivo spagnolo aveva vinto il bando per diventare intermediario indipendente un po' a sorpresa con la paura, ingiustificata, che ci sarebbero stati problemi per vedere la Serie A l'anno prossimo. La serietà e la professionalità di Mediapro si è vista subito anche nei dettagli, come aver versato il 5% del corrispettivo totale per la prima stagione di licenza un giorno prima dell'effettiva scadenza concordata in precedenza. Una situazione che è stata gestita in maniera molto intelligente con i dirigenti della Mediapro a Milano la settimana scorsa per incontrare il nuovo presidente della Lega Gaetano Micciché insieme all'avvocato e subcommissario Paolo Nicoletti e l'ad di Infront Luigi De Siervo.

