Miami Open 2018/ Diretta Fognini Kyrgios streaming video e tv, orario delle partite (tennis, oggi)

Diretta Miami Open 2018: Fognini Kyrgios è l'unico match con un italiano in campo e vale per il terzo turno del torneo di tennis che si gioca in Florida. Già eliminato Roger Federer

26 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Miami Open 2018: Fabio Fognini gioca il terzo turno (Foto LaPresse)

Al Miami Open 2018, dove i match di domenica 25 marzo iniziano alle ore 17:00 italiane (orario spostato in virtù del cambio dell’ora nel nostro Paese; negli Stati Uniti sono ancora le 11:00) assisteremo alla conclusione del terzo turno Atp, con la parte alta del tabellone impegnata, e all’inizio degli ottavi di finale di quello Wta - sempre parte bassa. Abbiamo un italiano, a differenza di quello che era successo a Indian Wells la scorsa settimana: Fabio Fognini infatti si è qualificato per il terzo turno battendo il giovane spagnolo Nicola Kuhn (piuttosto agevolmente) e ora il suo avversario è Nick Kyrgios, cui negli ultimi tempi è certamente mancata la costanza ma che sa ancora essere un pericolo per tutti. In campo femminile invece tante sfide molto interessanti: anche qui non c’è più la numero 1 (Simona Halep è stata battuta da Agnieszka Radwanska, mancando un altro grande appuntamento) ma avremo Karolina Pliskova che forse a questo punto diventa la grande favorita, in più Garbine Muguruza a caccia di riscatto e Angelique Kerber, che per come ha iniziato il 2018 resta un grande pericolo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

Gli appuntamenti in diretta tv con il Miami Open 2018 sono i soliti: il torneo maschile è in programma sulla televisione satellitare, precisamente su Sky Sport 1 (dalle ore 17:00) e Sky Sport 3 (dalle ore 19:00), e tutti gli abbonati potranno avvalersi della possibilità di seguire i match anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go. Il torneo femminile invece è trasmesso dalla web-tv federale SuperTennis (canale 64 del televisore), e sarà visibile anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone visitando senza costi aggiuntivi il portale www.supertennis.tv. Ricordiamo anche le pagine ufficiali del torneo presenti sui social network: abbiamo in particolare facebook.com/MiamiOpenTennis e, su Twitter, @miamiopen.

I MATCH ATP

Fabio Fognini e Nick Kyrgios non si sono mai affrontati prima: è un dato quantomeno curioso, visto che stiamo parlando di due giocatori che sono sul circuito a lungo. Il match minaccia di essere molto interessante: il sanremese se la può senza dubbio giocare, da un certo punto di vista il giovane australiano è un giocatore come lui nel senso che non ama pensare troppo tra un punto e l’altro, preferendo l’istinto e la rapidità del colpo. Forse Fabio ha maggiore talento a livello di tecnica e invenzioni, ma Kyrgios ha una potenza che può fare male; difficile dire chi sia il favorito, possiamo però ricordare che il vincitore di questa sfida si troverà di fronte, agli ottavi, uno tra Alexander Zverev a caccia di continuità (deve cancellare il flop di Indian Wells) e il veterano David Ferrer, non più nei suoi giorni migliori ma ancora temibile. Roger Federer ha lasciato strada come detto a Thanasi Kokkinakis: la crescita dell’australiano è stata rallentata da un infortunio tempo fa, adesso per lui c’è un’altra vecchia volpe del circuito come Fernando Verdasco. Altri giovani presenti sono Frances Tiafoe, impegnato in un match potenzialmente bellissimo contro Tomas Berdych, e Karen Khachanov che gioca invece contro la testa di serie numero 6 Kevin Anderson, che ha fatto quarti in California; poi il classe ’99 Denis Shapovalov, quello che ha forse i maggiori margini di crescita ma che rischia molto in una sfida contro il gigante americano Sam Querrey.

I MATCH WTA

Iniziano gli ottavi ed è subito spettacolo: il big match è quello che oppone la testa di serie numero 3, Garbine Muguruza, a una Sloane Stephens che se l’è vista brutta contro Monica Niculescu, ma è avanzata anche grazie al ritiro della rumena e adesso ha la possibilità di riscattare un inizio di stagione non brillantissimo (è pur sempre la campionessa in carica degli Us Open). La sfida che incrocia questo quarto turno è quella di Angelique Kerber, che a Miami non ha mai vinto: attenzione, perchè per lei l’avversaria è la cinese Yafan Wang che nel corso del torneo ha già eliminato Carla Suarez Navarro e Alison Riske, e che è in forte ascesa. Più sopra, Agnieszka Radwanska va a caccia delle migliori sensazioni e cioè quelle di qualche anno fa: dopo l’eliminazione ai danni di Simona Halep la sua avversaria è quella Victoria Azarenka che ha mostrato di essere tornata su certi livelli, ma che adesso deve ritrovare anche la costanza tra un match e l’altro (e non sarà facile). La bielorussa al 100% sarebbe forse la vera favorita per il titolo, ma si dovrà testare giorno dopo giorno; intanto ai quarti potrebbe trovarsi di fronte Karolina Pliskova, che sulla carta ha una sfida agevole contro Zarina Diyas. La kazaka, fuori a lungo dal circuito con problemi fisici, è partita male contro Carina Witthoeft per poi rimontare e lanciarsi definitivamente in un terzo set che ha dominato, vincendolo 6-0. Sia come sia, ancora una volta rischieremo di avere quarti di finale di un Premier Mandatory senza troppe teste di serie nel tabellone femminile.

© Riproduzione Riservata.