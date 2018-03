NAPOLI, YOUNES FUORI SQUADRA/ Tempi duri per il giocatore dell'Ajax: acquisto a rischio?

Ajax, Younes fuori squadra. Tempi duri per l'acquisto mancato del Napoli: si allenerà con la squadra B della formazione di Amsterdam in attesa di cambiare aria l'anno prossimo

26 marzo 2018 Fabio Belli

Younes, ancora guai dopo il no al Napoli (foto LaPresse)

Ancora guai per il fantasista di nazionalità tedesca dell'Ajax, Amin Younes. Dopo il gran rifiuto al Napoli di Sarri nel mercato di gennaio, e successivamente anche alla prospettiva di vestire la maglia azzurra nella prossima stagione, Younes è finito fuori squadra anche nel suo club d'appartenenza, l'Ajax. Dopo i "capricci" dovuti al dietrofront sul trasferimento in Italia (nonostante il Napoli abbia opposto i contratti firmati, che il club sottolinea come non possano essere rescissi unilateralmente) il club di Amsterdam ha deciso di relegare Younes nella squadra B, quella dei giovani, sottolineando come il giocatore non abbia più dimostrato le giuste motivazioni per giocare nei Lanceri fino alla fine della stagione. E il divorzio dagli olandesi sembra ormai inevitabile, anche se difficilmente a questo punto la destinazione estiva di Younes sarà Napoli.

IL GRAN RIFIUTO CONTRO L'HEERENVEEN

C'è stato un episodio scatenante alla base della decisione del'Ajax di mettere fuori squadra Amin Younes: il fantasista tedesco si è rifiutato infatti di entrare in campo nel match di Eredivisie, il massimo campionato olandese, che vedeva i Lanceri opposti all'Heerenveen. Una scelta che il giocatore avrebbe compiuto proprio per la pressione dell'Ajax esercitata per fargli onorare l'accordo sottoscritto con il Napoli. Da qui la decisione di "retrocedere" Younes nello Jong Ajax, la squadra B dei giovani. Perentorio su questa scelta è stato il commento dell'allenatore dell'Ajax, Erik Tan Hag: "Abbiamo ancora 6 partite da giocare e voglio solo giocatori motivati al 100%. In questa stagione sono successe troppe cose ad Amin e non abbiamo la sensazione che sia concentrato al 100% sull'Ajax."

© Riproduzione Riservata.